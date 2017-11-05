سحر نصر تبحث زيادة استثمارات الإمارات فى التعدين

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالمستثمر الإماراتى عبد الله سعيد آل ثانى، رئيس مجلس إدارة شركة “ثانى دبى الإمارات” للموارد الطبيعية والتعدين، وذلك بمقر الوزارة.

وبحث الجانبان، زيادة استثمارات الشركة فى مصر فى مجال الاستطلاع والتنقيب عن الذهب، وإزالة أى معوقات تواجه عملها، و تعمل الشركة حاليا فى عمليات التنقيب عن الذهب فى منطقة وادى حوضين بالصحراء الشرقية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأشاد “آل ثانى” بتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، والذى يشجع المستثمرين على توسيع أعمالهم بها، مؤكدا حرصه على دعم الاقتصاد المصرى، والمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب.

وأكدت الوزيرة تضع فى أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، وإزالة أى عقبات تواجه عمل المستثمرين، وهو ما تعمل عليه من خلال الإطار التشريعى والمؤسسى، بما يساهم فى تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.

وأشارت إلى أن الوزارة تضع اللمسات النهائية علي خريطة مصر الاستثمارية الشاملة، بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والتى تتضمن جميع الفرص الاستثمارية فى أنحاء الجمهورية ومنها الفرص الاستثمارية فى مجال التعدين، إضافة إلى الفرص الأخرى فى محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد، وفى مجالات مثل السياحة والإسكان والصناعة والزراعة، موضحة أن الخريطة ستتضمن جميع الخدمات التى يحتاجها المستثمر من أقرب مطار وميناء ومستشفى وإسكان.



وذكرت الوزيرة، أن الحكومة تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الثروة المعدنية فى مصر والانطلاق بالأنشطة التعدينية للأمام، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تنسق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لزيادة حجم الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى الداعم للاقتصاد المصرى.

