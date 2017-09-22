سحر نصر تبحث زيادة استثمارات أبو ظبى المالية

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الجمعة، بالمستثمر الإماراتى الدكتور جاسم الصديقى، الرئيس التنفيذى لمجموعة أبو ظبى المالية، بحضور وليد الهندى، الرئيس التنفيذى لشركة “أمكان”، وأحمد حسانين، مدير تطوير الأعمال بمجموعة “كابيتال”، وذلك بمقر الوزارة.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة ترحب بالمستثمرين الإماراتيين فى مصر، مشيرة إلى أن الوزارة تضع فى أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم فى تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.

وأوضح الدكتور جاسم الصديقى، أن الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومنها تصديق الرئيس، عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار الجديد، شجعته على الرغبة فى زيادة استثماراته فى مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن شركته تستثمر فى مصر حاليا من خلال مجموعة كابيتال وشركة بروج العقارية، كما استحوذت على 48.3 % من شركة شعاع كابيتال، مؤكدا اهتمام الشركة بالاستثمار خاصة فى مجال التعليم فى مصر، وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة، أن الوزارة ستنسق مع وزارة التربية والتعليم للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال التعليم.

وفي إطار الترويج للفرص الاستثمارية وجذب استثمارات جديدة، ذكرت الوزيرة، أن هناك عددا من الفرص الاستثمارية في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، إضافة إلى جنوب سيناء، وهي فرص كبيرة يمكن لمجموعة أبو ظبى المالية، الاستثمار فيها، في ظل توفير الحكومة بنية أساسية وكل الخدمات في هذه المناطق لتشجيع الاستثمار فيها.

وأشاد “الصديقى” ببرنامج الطروحات فى البورصة، معربا عن اهتمام شركته بدراسة الشركات المطروحة ضمن البرنامج، وفى هذا الإطار، أوضحت الوزيرة، أن هذا البرنامج سيعطي دفعة كبيرة للاقتصاد المصري، وزيادة الدعم لريادة الاعمال، نظرًا لدورها في توفير فرص عمل للشباب.