سحر نصر تبحث تنفيذ بيئة عمل أفضل مع منظمة العمل الدولية

المال ـ خاص:التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ببيتر فان غوي، مدير منظمة العمل الدولية فى القاهرة، وذلك بمقر الوزارة، وأشادت بموافقة منظمة العمل الدولية، علي تنفيذ برنامج بيئة عمل أفضل فى مصر فى 30 شركة بقطاع الملابس من يوليو الجارى وحتى ديسمبر من العام الحالى، لتنضم مصر لـ7

المال ـ خاص:

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ببيتر فان غوي، مدير منظمة العمل الدولية فى القاهرة، وذلك بمقر الوزارة، وأشادت بموافقة منظمة العمل الدولية، علي تنفيذ برنامج بيئة عمل أفضل فى مصر فى 30 شركة بقطاع الملابس من يوليو الجارى وحتى ديسمبر من العام الحالى، لتنضم مصر لـ7 دول هى “بنجلاديش، وكمبوديا، وهايتى، وإندونيسيا، والأردن ونيكاراجوا، وفيتنام”، حيث يتعامل المشروع مع مليونى عامل فى 1500 مصنع، ويوجد علاقات اقتصادية مع حوالى 35 شركة من 100 شركة عالمية كبرى فى أمريكا وأوروبا واليابان، مما يساهم في زيادة فرص العمل للشباب وجذب استثمارات لهذه الشركات في مصر.

وناقش الجانبان، آخر مستجدات تنفيذ البرنامج فى مرحلته التجربية فى مصر، وأكدت الوزيرة دعم الوزارة الكامل لتنفيذ هذا البرنامج فى مصر، بما يساهم فى تحسين بيئة الأعمال، مشيرة إلى التنسيق الكامل مع وزارة القوي العاملة على تنفيذ هذا البرنامج، معربة عن حرص الوزارة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية خصوصا في المناطق الأكثر احتياجا، وبحثا إطلاق برنامج جديد لتمكين الشباب وتنفيذ خطط مشتركة بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، بعضها قصير الأجل والآخر طويل الأجل لخلق بيئة في مصر لجذب الاستثمارات.

وقال بيتر فان غوى، يشكل برنامج بيئة عمل أفضل شراكة فريدة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي وهو برنامج شامل لتوفير حياة أفضل للعمال، وزيادة الربحية للشركات.

وأضاف أن البرنامج بيئة عمل أفضل في حوالي 30 شركة في مصر، خاصة في قطاع تصدير الملابس الجاهزة من يوليو إلى ديسمبر 2017 ورؤيتنا في هذا البرنامج هي دعم صناعة الملابس التي تدعم الملايين من الناس من خلال توفير العمل اللائق، وتمكين المرأة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل التي هي مفاتيح جدول أعمال عام التنمية المستدامة 2030.