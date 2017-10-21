سحر نصر تبحث تفعيل 4 مذكرات تفاهم مع رومانيا

المال - خاصالتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، السفير ميهاى شتيفان، سفير جمهورية رومانيا لدى القاهرة، اليوم السبت، وذلك بمقر الوزارة في صلاح سالم.وناقش الجانبان، تفعيل 4 مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، خلال أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة التي عقدت في بوخارست خلال ال

المال – خاص

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، السفير ميهاى شتيفان، سفير جمهورية رومانيا لدى القاهرة، اليوم السبت، وذلك بمقر الوزارة في صلاح سالم.

وناقش الجانبان، تفعيل 4 مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، خلال أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة التي عقدت في بوخارست خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو الماضي، في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والري.

وبحث الجانبان، الترتيب لزيارة هاري إيلان لوفور، وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني ورئيس الجانب الروماني في اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني إلى مصر خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل، تلبية للدعوة الموجهة له من الوزيرة، خلال أعمال اللجنة في بوخارست.

وأوضح السفير الرومانى لدى القاهرة، أن الوزير الروماني سيرافقه وفد من رجال الأعمال والمستثمرين الرومانيين لعقد منتدى لرجال الأعمال المصريين الرومانيين على هامش الزيارة على غرار المنتدى الذي تم عقده برومانيا على هامش اجتماعات اللجنة، في إطار رغبة المستثمرين الرومانيين لزيارة مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية الكبرى، ومعرفة المميزات والحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد والإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.

وأشارت الوزيرة، إلى اهتمام مصر بإقامة علاقات قوية وفعالة مع الجانب الرومانى، وبحث إمكانية إقامة عدد من المشروعات الرومانية في نطاق مشروع تنمية محور قناة السويس، والمجالات الأخرى التي تتمتع فيها رومانيا بميزة نسبية مثل النقل (السكك الحديدية ومشروع الأتوبيس النهري) والطاقة.

​وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الرومانية في مصر من أجل أن تصل إلى المستوى المأمول بين البلدين، كما يمكن التعاون في مجال ريادة الأعمال، حيث أسس الوزارة مؤخرا شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال ومبادرة “فكرتك شركتك” لدعم الشركات الناشئة.