سحر نصر تبحث ترتيبات عقد اللجنة المصرية اللبنانية في بيروت

المال ـ خاص: التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بتكليف من السيد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، خلال زيارتها إلى لبنان، بحضور السفير نزيه النجارى، سفير مصر لدى بيروت. ونقلت الوزيرة الي رئيس الوزراء اللبنانى، تحيات السيد المهندس شريف

المال ـ خاص:

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بتكليف من السيد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، خلال زيارتها إلى لبنان، بحضور السفير نزيه النجارى، سفير مصر لدى بيروت.

ونقلت الوزيرة الي رئيس الوزراء اللبنانى، تحيات السيد المهندس شريف إسماعيل، حيث تناول اللقاء بحث كيفية توطيد العلاقات الاقتصادية بين لبنان ومصر بما يعود بالنفع على الشعبين، وتفعيل الشراكة فيما بين الحكومتين، والشراكة بين القطاع الخاص فى كلا البلدين.

وبحث الجانبان، سبل تعزيز التعاون بين مصر ولبنان، والترتيب لعقد اللجنة العليا المصرية اللبنانية المقبلة، والمقرر عقدها بلبنان برئاسة رئيسى وزراء البلدين، وتناول اللقاء سبل تعزيز الاستثمارات اللبنانية فى مصر.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني، تقديره للدور المصري في المنطقة، مشيرا إلى أن مصر دولة جاذبة للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشادت الوزيرة بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابي الذي شهده التعاون المصري اللبناني، مؤكدة تطلع مصر لزيادة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

والتقت الوزيرة، بنبيل عيتانى، رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ، حيث بحث الجانبان تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين خاصة فى مجال ريادة الاعمال، وتوقيع اتفاق تؤامة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات فى لبنان، لدعم الشباب المصرى واللبنانى فى مجال ريادة الأعمال.

وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أطلقت مبادرة “فكرتك شركتك” لدعم الشركات الناشئة فى مجال ريادة الأعمال، مشيرة إلى أن المناخ مناسب حاليا لضخ رجال الاعمال اللبنانيين المزيد من الاستثمارات فى مصر، مشيرة إلى الأهمية التى توليها مصر لتشجيع الاستثمار الخاص، وأهمية خلق مناخ إيجابى يقوم على تذليل كافة العقبات للمستثمرين.

وشاركت الوزيرة، فى ندوة فرص الاستثمار والمشروعات الاستثمارية الجديدة فى مصر بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، والتى نظمها مجلس الاعمال المصرى اللبنانى، بحضور عدد من المستثمرين اللبنانيين، والسيد غسان حاصبانى، نائب رئيس الوزراء اللبنانى، ووزير الصحة، وجمال الجراح، وزير الاتصالات اللبنانى، وربيع حسونة، أمين عام مجلس الاعمال المصرى اللبنانى، بالإضافة إلى السفير المصرى لدى بيروت.

وأكدت الوزيرة، أن مصر أصبح بها استراتيجية واضحة للاستثمار بفضل دعم القيادة السياسية ومجلس النواب، وتستند الاستراتيجية إلى إصلاحات تشريعية ومؤسسية ابرزها قانون الاستثمار الجديد الذى يتضمن عدد من الضمانات للمستثمرين، فضلا عن وجود حوافز للاستثمار فى القطاعات والمناطق الاكثر احتياجا مثل الصعيد وسيناء، كما تم اصدار قانون اعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس والذى من شأنه تيسير عملية الدخول والخروج الآمن من السوق ما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على انشاء عدد من المناطق الاستثمارية والحرة الجديدة، والتى تتواكب مع قيام الحكومة بتطوير البنية الأساسية، وإنشاء عدد من المشروعات الكبرى مثل محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والتى يمكن للمستثمرين اللبنانيين ضخ استثمارات جديدة بها.

وذكرت الوزيرة، أن مركز خدمات المستثمرين الجديد، تم انشائه وفق احدث النظم التكنولوجية ويتضمن ميكنة لجميع الخدمات التى يحتاجها المستثمر فى مكان واحد، لسرعة إنجاز كافة الإجراءات التى يحتاجها، موضحة أنه تم تدشين الخريطة الاستثمارية والتى تم إعدادها بالتنسيق مع كافة الوزارات لتكون خريطة مصر الاستثمارية حيث تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى كافة القطاعات بمختلف محافظات مصر.

وأشاد عدد من المستثمرين اللبنانيين بجهود تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدين عزمهم ضخ استثمارات جديدة فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وفي نهاية اللقاء، كرم مجلس الأعمال المصرى اللبنانى الوزيرة علي جهودها في تحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة التعاون الاقتصادي والاستثمارى بين البلدين.