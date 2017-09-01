سحر نصر تبحث ترتيبات استضافة تعزيز الاستثمار فى المتوسط

وزيرة الاستثمار تناقش مع مدير الاستثمار الأوروبى تمويل مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف "كوتشنر" ودعم النقل والتعليم المال - خاص: التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، كريستوف لوسيت، مدير بنك الاستثمار الأوروبي في مصر، أمس الخميس، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم، بحضور را

وزيرة الاستثمار تناقش مع مدير الاستثمار الأوروبى تمويل مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف “كوتشنر” ودعم النقل والتعليم



المال – خاص:

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، كريستوف لوسيت، مدير بنك الاستثمار الأوروبي في مصر، أمس الخميس، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم، بحضور رامي عفيفي معاون الوزيرة، وجوزيف سامح، باحث اقتصادي أول بمكتب الوزيرة، و ياسمين محمود، باحث اقتصادي بمكتب الوزيرة.

وبحث الجانبان، الترتيبات النهائية لاستضافة مصر مؤتمر “تعزيز الاستثمار فى حوض البحر المتوسط”، والذى اختار البنك مصر لإقامته بها بالشراكة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والاتحاد من أجل المتوسط، فى 13 سبتمبر الجارى، بحضور نحو 500 شخصية من دول حوض البحر المتوسط ومؤسسات التمويل الدولية، و ستقوم الوزيرة بافتتاح المؤتمر، بحضور كل من داريو إسكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وفيدريكا موجرينى، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، و حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى للشرق الأوسط وشمال افريقيا، و فتح الله السجلماسي، أمين عام اتحاد من أجل المتوسط.

وناقش الجانبان، محفظة التعاون الجارية مع البنك، خاصة فى مشروعات البنية الأساسية،و في مجال الصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف، إضافة إلى دعم البنك للقطاع غير المصرفى والشركات الناشئة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، ومشاركة بنك الاستثمار الأوروبي فى تمويل مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف “كوتشنر”، والذي يتم تمويله من عدد من الشركاء فى التنمية، في إطار سعي الحكومة للتغلب على مشكلات التلوث وتحسين نوعية المياه في المصارف، حتى يتسنى تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه متاحة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج.

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية قطاع النقل وخاصة السكك الحديدية، إذ تعد إحدى آليات شبكات الربط المهمة من أجل تحقيق تنمية في العديد من المناطق المهمة، مثل الربط بين العاصمة الجديدة والمدن الرئيسية أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع المناطق بالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر.

وأعربت عن تطلع مصر للاستفادة من الخبرات الأوروبية في تأمين وسائل النقل، خاصة سكك حديد مصر التي تعد ثاني أقدم سكك حديدية في العالم بعد إنجلترا، مؤكدة اهتمام الحكومة بقطاع النقل لاسيما فى مجال التأمين والحفاظ على سلامة الركاب، داعية البنك للتواصل الدائم والتنسيق مع باقى الوزارات، لنقل الخبرات الأوروبية في هذا المجال.

وأوضحت الوزيرة، أن هناك إستراتيجية واضحة من الحكومة للنهوض بمنظومة التعليم فى مصر، خاصة التعليم الفنى، مشيرة إلى أهمية تقديم البنك الدعم اللازم لتلك الإستراتيجية الجديدة للنهوض بالتعليم في مصر.

