سحر نصر تبحث بدء تنفيذ خطة تطوير المناطق الحرة

تشكيل لجنة منبثقة عن مجلس إدارة هيئة الاستثمار لحل المشكلات.. ووضع خطة ترويج.. وتكثيف التواصل مع المستثمرين.. وتشغيل المشروعات المتوقفة



المال- خاص:



التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، برؤوساء المناطق الحرة العامة، بحضور محمد عبد العزيز، مساعد الوزيرة، ومنى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد عفيفى، رئيس قطاع شؤون المناطق الحرة.

بحث الاجتماع بدء تنفيذ خطة تطوير المناطق الحرة فى مختلف المحافظات، مع إجراء مسح لجميع المشكلات فى تلك المناطق، ووضع الحلول السريعة لها.

وأكدت الوزيرة، على أن الهدف من تطوير المناطق الحرة هو تحويلها إلى مركزا للأعمال قادرا على جذب ورفع كفاءة تشغيل الاستثمارات المباشرة بها.

ووجهت بإلغاء أيام الراحات فى المناطق الحرة العامة، حتي انتهاء أعمال التطوير، وتفعيل وتكثيف التواصل مع المستثمرين، وتبنى ثقافة وسياسة فاعلة لخدمتهم، وحل أى معوقات تواجه عملهم، مع تحديث قواعد بيانات المستثمرين فى كل منطقة، ومتابعة التزام كل مستثمر بالبعد البيئى فى مشروعه، وربط كل منطقة حرة عامة بفرع مركز خدمات المستثمرين فى المحافظة، بما يساهم فى التسهيل على المستثمرين ودفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد القومى، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبي المباشرة.

وناقش الاجتماع، تشكيل لجنة منبثقة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، لوضع خطة عمل متكاملة لتطوير وحل مشكلات المناطق الحرة، تتكون من أعضاء بالمناطق الحرة وعدد من المستثمرين، إضافة إلى إعادة المشروعات المتوقفة فى المناطق الحرة العامة، والتعاون بينها وعدد من الدول، خاصة العربية، فى إطار التكامل بينهم، ووضع خطة ترويج المناطق الحرة على مستوى العالم، لتكون مناطق متكاملة لصناعات محددة تسهم فى زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتدريب الأيدى العاملة على التكنولوجيا الحديثة، وفتح وتكامل الأسواق بالمنطقة.

وأوضح أحمد عفيفى، أن عدد مشروعات المناطق الحرة وصلت إلى 1109 مشروع برؤوس أموال 11 مليار دولار، واستثمارات 26 مليار دولار، ساهمت فى توفير 181.8 ألف فرصة عمل، منقسمة إلى المناطق الحرة العامة والبالغ عددهم 9 مناطق، والتى تبلغ عدد المشروعات بها 901 مشروع برؤوس أموال تجاوزت 6 مليارات دولار، واستثمارات تبلغ 14.9 مليار دولار، ووفرت 98.3 ألف فرصة عمل مباشرة، والمناطق الحرة الخاصة والتى بها 208 مشروع برؤوس أموال تجاوزت 5 مليارات دولار، واستثمارات 11.2 مليار دولار، وفرت ما يقرب من 83.5 الف فرصة عمل مباشرة.

حضر الاجتماع، كل من رئيس الإدارة المركزية للمناطق والمشروعات، ومدير عام الإدارة المركزية للتفتيش على المناطق الحرة، إضافة إلى رؤساء المناطق الحرة العامة فى مدينة نصر وبورسعيد والسويس والإسكندرية والإسماعيلية ودمياط وقفط وشبين الكوم، ورئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الإعلامية.

