سحر نصر تبحث الفرص الاستثمارية بجنوب سيناء حتى 2030

الوزيرة:زيارة قريبة إلى المحافظة ولقاءات مع مستثمرينالمال - خاص التقت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وناقش الجانبان، الفرص الاستثمارية بالمحافظة، والمخططات لها حتى عام 2030 واستغلال المساحات الشاسعة التى تحتاج إلى مشروعات استثماري

الوزيرة:زيارة قريبة إلى المحافظة ولقاءات مع مستثمرين



المال – خاص

التقت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وناقش الجانبان، الفرص الاستثمارية بالمحافظة، والمخططات لها حتى عام 2030 واستغلال المساحات الشاسعة التى تحتاج إلى مشروعات استثمارية والمقترحات والمخططات لمشروعات متعددة منها مطار رأس سدر وتطوير مطار شرم الشيخ الدولى وتطوير مطار طابا، وتطوير ميناء طور سيناء وإنشاء مارينا عالمية لليخوت بشرم الشيخ.

وتم خلال اللقاء بحث معدل تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة ضمن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، والممول من عدد من الصناديق العربية، حيث تبلغ قيمة مشروعاتها 947 مليون دولار، تتمثل فى إنشاء 7 تجمعات بدوية و7 تجمعات زراعية، وجامعة الطور و5 محطات تحلية للمياه، وتطوير طريق عيون موسى – شرم الشيخ، وميناء الصيد البحرى بالطور.

وأكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد تضمن عددا من الحوافز للمستثمرين فى المناطق الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على دعم المشروعات التنموية فى المحافظة، وستقوم بزيارة قريبة إلى المحافظة للقاء مع مستثمرين، وبحث الفرص بها.

وطرح محافظ جنوب سيناء، مخطط تطوير المساحة الواقعة بين طور سيناء وشرم الشيخ ونويبع وطابا كاستثمار سياحي عالمي، وإقامة منطقة حرة بميناء نويبع وتطويره وتحويله إلى متعدد الأنشطة، واقامة منطقة استثمارية بأبو زنيمة، واستثمار المنطقة الواقعة على جانبى الطريق الأوسط ومدينة تسوق عالمية بشرم الشيخ.

وأوضح أن هناك العديد من المشروعات الاستثمارية فى المحافظة والتى تمثل فرصا جيدة للمستثمرين سواء المصريون أو الأجانب.