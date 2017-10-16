سحر نصر تبحث الحصول على باقي شرائح تمويل فكرتك شركتك

أحمد عاشور: التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بيوسف البسام، نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودى للتنمية، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بواشنطن، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشؤون الاقتصادية، ونهال حلمى، مستشار

أحمد عاشور:



التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بيوسف البسام، نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودى للتنمية، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بواشنطن، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشؤون الاقتصادية، ونهال حلمى، مستشارة الوزيرة للشؤون الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة، تطلع مصر الدائم لتنمية علاقاتها مع الصندوق في ضوء العلاقات التاريخية الممتدة بين الطرفين، حيث تبلغ محفظة التعاون الجارية نحو 2.5 مليار دولار تشمل 23 مشروعا جاريا.

وبحث الجانبان الإسراع فى حصول مصر على باقى شرائح تمويل مشروعات التنمية في شبه جزيرة سيناء، في إطار برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز، بإجمالي تمويل 1.5 مليار دولار، وذلك فى اطار تخطى عدد من المشاريع نسبة التنفيذ المطلوبة، حيث أكد رئيس الصندوق حرصه على سرعة استكمال باقئ شرائح التمويل من أجل الاسراع فى تنفيذ مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء وفق الجدول الزمنى المحدد لها.

وناقش الجانبان، دعم الصندوق لبرنامج مصر لريادة الأعمال ومبادرة “فكرتك شركتك” لدعم الشركات الناشئة، حيث يساهم الصندوق في البرنامج من خلال شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، بالمهندس عماد الفاخورى، وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى، بحضور نهال حلمى، وبحث الجانبان، التنسيق بين البلدين والبلاد العربية امام مجموعة البنك الدولى، لدعم المشروعات المشتركة بين البلدين والبلاد العربية خاصة المشروعات التى تعمل على تمكين المرأة.

ودعت الوزيرة، الوزير الأردنى، للمشاركة فى مؤتمر “الاستثمار من أجل تنمية مستدامة إفريقيا 2017” والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ، وأكد الوزير الأردنى على دعم الأردنى لمصر، مشيرا إلى أنه بدون استقرار مصر لن يكون هناك استقرار للعالم العربى.