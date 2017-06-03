سحر نصر تبحث الترتيبات النهائية لمنتدى مشترك في برلين

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، آندريه هيرجنروتر، رئيس الغرفة العربية الألمانية بمقر الوزارة، وبحث الجانبان، زيادة حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر، وتعزيز التعاون فى عدد من المشروعات التنموية المستقبلية، والترتيبات النهائية لعقد منتدى استثمارى مشترك بالعاصمة الألمانية برلين قريبا، بمشاركة واسعة من المستثمرين المصريين والألمان، حيث يستهدف المنتدى تعزيز التعاون الاستثمارى المشترك التي تصب في مصلحة البلدين.

وأعرب رئيس الغرفة العربية الألمانية، عن رغبة عدد من الشركات الألمانية فى توسيع استثماراتها فى مصر عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الاستثمار الجديد، حيث تبلغ عدد الشركات الألمانية فى مصر 1039 شركة حاليا، مشيرا إلى أن المنتدى سيكون فرصة لاستعراض عدد من المشروعات المستقبلية التى يمكن للجانب الالمانى الاستثمار فيها فى مصر، ونقل خبراته فى دعم الاقتصاد المصرى.

وأكد أن مصر شريك هام لألمانيا فى منطقة الشرق الأوسط، ولها دور كبير فى دعم استقرار المنطقة، مشيرا إلى دعم المانيا لكافة خطوات التنمية والإصلاح الاقتصادى فى مصر، والتى تساهم بدورها فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة.

وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر، والتى تتمتع بموقع كبير يربط بين أفريقيا وآسيا، ولديها برنامج اقتصادى قوى، مشيرة إلى أن هناك لجنة مشكلة حاليا برئاسة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وممثلين عن الوزارات للانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، لعرضها على مجلس الوزراء، ثم تصديق المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

