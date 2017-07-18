سحر نصر تبحث إقامة حضانات لمشروعات الشباب في 6 محافظات

المال ـ خاص:بحثت سحر نصر وزيرة الاستثمار، تنفيذ الاتفاق الذى تم توقيعه مع شركة فلات 6 لابز وشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، للاستثمار فى الشركات الناشئة بقيمة 10 ملايين جنيه، وتخصيص مكان فى مركز خدمة المستثمرين لخدمة رواد الأعمال.وناقش الوزيرة خلال الاجتماع إطلاق مبادرة فى 6 محافظات لإقامة ح

المال ـ خاص:

بحثت سحر نصر وزيرة الاستثمار، تنفيذ الاتفاق الذى تم توقيعه مع شركة فلات 6 لابز وشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، للاستثمار فى الشركات الناشئة بقيمة 10 ملايين جنيه، وتخصيص مكان فى مركز خدمة المستثمرين لخدمة رواد الأعمال.

وناقش الوزيرة خلال الاجتماع إطلاق مبادرة فى 6 محافظات لإقامة حضانات لمشروعات الشباب، فى إطار تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسى، لدعم مشروعات الشباب فى المحافظات، وعدم الاقتصار على القاهرة فقط، كبداية لعمل هذه المبادرة فى باقى محافظات مصر، على أن تتضمن المبادرة تخصيص مكان واحد فى المحافظة يجمع هذه الحضانات، وفى هذا الأطار، اعربت الوزيرة، عن استعدادها لتخصيص مكان فى عدد من المناطق الاستثمارية والحرة ببعض المحافظات.

وأكدت أهمية زيادة الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة خاصة فى المحافظات الأكثر احتياجا خاصة فى الصعيد، لما لها من دور فى توفير فرص عمل للشباب والمرأة.

وأوضحت أن هدفها هو مساعدة المستثمر الصغير ورواد الأعمال، فى إطار ما تضمنه قانون الاستثمار من دعم لريادة الاعمال، وفى ظل حرص الوزارة على توفير فرص متساوية لكل المستثمرين كبار وصغار وتقديم الدعم الفنى والمادى لهم، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق مع شركاء مصر فى التنمية لزيادة الدعم لمشروعات الشباب فى المحافظات.

وأكد الدكتور شهاب مرزبان، أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار ستدعم حضانات ريادة الأعمال، ما سيكون له أثر إيجابى على مساندة الشركات الناشئة المشاركة فيها ودفعها إلى النمو.