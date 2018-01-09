سحر نصر تؤيد التوسع في إنشاء المحاكم الاقتصادية بالمحافظات

ياسمين فواز: أيدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار اقتراح النواب بالتوسع فى إنشاء المحاكم الاقتصادية بالمحافظات، قائلة "إن المسودة التي أعدتها وزارة الاستثمار لم توضح الآليات وتفعيل القانون من أجل مناخ استثماري أفضل وتيسير دخول المستثمرين للأسواق المصرية بجانب الخروج الآمن". جاء ذلك خلال الجلسة ال

ياسمين فواز:

أيدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار اقتراح النواب بالتوسع فى إنشاء المحاكم الاقتصادية بالمحافظات، قائلة “إن المسودة التي أعدتها وزارة الاستثمار لم توضح الآليات وتفعيل القانون من أجل مناخ استثماري أفضل وتيسير دخول المستثمرين للأسواق المصرية بجانب الخروج الآمن”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء بعد أن وافق البرلمان من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم اعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

كما وجهت الوزيرة الشكر للدكتور على عبد العال وأعضاء البرلمان لاقرار مشروع القانون.