سحر نصر: المستثمرون حريصون على الدخول فى قطاع النقل والموانئ

مدحت إسماعيلقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن عددا كبيرا من المستثمرين في الدول الخارجية حريصون علي ضخ استثمارات في قطاع النقل والموانئ، موضحة أن ذلك ظهر في الجولات الخارجية التي قامت بها خلال الفترة الماضية، وشارك فيها الفريق مهاب مميش.جاءت تصريحات نصر خلال كلمتها بورشة

مدحت إسماعيل

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن عددا كبيرا من المستثمرين في الدول الخارجية حريصون علي ضخ استثمارات في قطاع النقل والموانئ، موضحة أن ذلك ظهر في الجولات الخارجية التي قامت بها خلال الفترة الماضية، وشارك فيها الفريق مهاب مميش.

جاءت تصريحات نصر خلال كلمتها بورشة العمل التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للنقل البحري لمناقشة متطلبات واحتياجات دراسة إعداد المخطط الشامل للموانئ التجارية المصرية 2030.

ويشارك فى الورشة الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات،الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وكوادر النقل البحرى من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.