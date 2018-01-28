سحر نصر: المرأة تستفيد من نصف تمويلات المؤسسات الدولية

متابعاتأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، دعم الوزارة للمرأة. جاء ذلك في كلمتها الأحد، خلال تكريم أفضل 100 شركة من حيث الأداء في السوق المصرية خلال عام 2017، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسطوأوضحت نصر أن المرأة تستفيد تقريبا من نصف التمويلات التي تنجح في الاتفاق

متابعات

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، دعم الوزارة للمرأة.

جاء ذلك في كلمتها الأحد، خلال تكريم أفضل 100 شركة من حيث الأداء في السوق المصرية خلال عام 2017، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط

وأوضحت نصر أن المرأة تستفيد تقريبا من نصف التمويلات التي تنجح في الاتفاق عليها مع المؤسسات الدولية، كما ينص قانون الاستثمار صراحة على المساواة بين الذكور والإناث.

وكرمت الوزيرة أفضل 50 سيدة مؤثرة في مجتمع الأعمال، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، واللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، وخالد بدوي وزير قطاع الأعمال، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة.