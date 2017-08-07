سحر نصر : المجموعة الاقتصادية توافق على لائحة قانون الاستثمار

المال- خاص قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وفق على المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، ومن المقرر أن يتم عرضه على اجتماع مجلس الوزراء المقبل؛ للموافقة عليه وإحالته لمجلس الدولة.

المال- خاص

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وفق على المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، ومن المقرر أن يتم عرضه على اجتماع مجلس الوزراء المقبل؛ للموافقة عليه وإحالته لمجلس الدولة.





وأضافت الوزيرة، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، منذ قليل، أن قانون الاستثمار من أهم القوانين والإصلاحات التشريعية، مشيرة إلى أنه سيسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين وجذب الاستثمارات، وهذا هو الهدف الرئيسي من القانون.

وأكدت أن رئيس الوزراء وجه بالتحرك في تفعيل قانون الاستثمار، خاصة في الحوافز والضمانات.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك مواد باللائحة التنفيذية ستكون داعمة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.