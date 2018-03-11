سحر نصر: العمل بالضمانات المنقولة سيضاعف حجم التمويلات للـ SMEs

أحمد الدسوقى ومنى عبد البارى أكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أن بدء العمل بالسجل الإلكترونى للضمانات المنقولة سيضاعف حجم التمويلات الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة SMEsخلال الفترة المقبلة.وأشارت خلال كلمتها بحفل اطلاق سجل الضمانات المنقولة، إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة سيكون المستفيد الأكبر

أحمد الدسوقى ومنى عبد البارى

أكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أن بدء العمل بالسجل الإلكترونى للضمانات المنقولة سيضاعف حجم التمويلات الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة SMEsخلال الفترة المقبلة.

وأشارت خلال كلمتها بحفل اطلاق سجل الضمانات المنقولة، إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة سيكون المستفيد الأكبر من الضمانات المنقولة لأنه سيسهل من عملية حصوله على تمويل بنكى او من اى جهة تمويل.

ولفتت الى أنها كانت تنادى بالعمل بالضمانات المنقولة منذ سنوات طويلة، لافتة الى أن التمويل الموجه للجمعيات والشركات التى تعمل فى المتناهى الصغر سيزيد بعد السماح بالضمانات.