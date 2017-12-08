سحر نصر: الرئيس كلفنا بتعميق العلاقات مع أشقائنا الأفارقة

مدحت إسماعيل:قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص منذ توليه مسئولية البلاد، على العمل على مد جسور التعاون بين مصر والدول الأفريقية في السمراء، عبر تعزيز علاقات التشاور والتنسيق السياسي في كافة المجالات الاقثصادية المختلفة.وأضافت خلال كلمتها فى مؤتمر أف



مدحت إسماعيل:

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص منذ توليه مسئولية البلاد، على العمل على مد جسور التعاون بين مصر والدول الأفريقية في السمراء، عبر تعزيز علاقات التشاور والتنسيق السياسي في كافة المجالات الاقثصادية المختلفة.

وأضافت خلال كلمتها فى مؤتمر أفريقيا 2017: “الرئيس كلفنا جميعاً بتعميق وتوطيد أواصر التعاون في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية المختلفة وخاصة فى البنية الأساسية وشبكات الربط، ولتكون أفريقيا ليس فقط قارة الأمل للعالم بل هي قارة الحياة”.

وتابعت: شهدنا في الآونة الأخيرة نجاح عدد كبير من الدول الأفريقية في تبنى برامج إصلاحية اقتصادية ساهمت في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، إضافة إلي دول القارة أتاحت مناخاً استثماريا محفزاً للمشاركة أكبر من القطاع الخاص الذي ساهم في توفير فرص العمل للشباب والمرأة وزيادة معدلات الإنتاج.