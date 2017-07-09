سحر نصر: التعاون مع المؤسسات الدولية يوفر فرص العمل

أكدت سحر نصر، وزير التعاون الدولى والاستثمار، أهمية توافق جميع جهات المجتمع لتوفير فرص عمل للشباب عبر الاهتمام بتنمية المهارات والتدريب ليس فقط من جانب الحكومة بل القطاع الخاص أيضا، بجانب دعم البنية الأساسية والتشريعية لتوفير وظائف حقيقية ووضع بنود معينة فى القوانين كقانون الاستثمار.

وتابعت فى كلمتها اليوم بمؤتمر الشباب والتوظيف فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا:”مهارات افضل ..وظائف اكثر”: من الضرورى الاهتمام بوضع قضية توفير فرص عمل كبيرة ضمن آليات العمل مع المؤسسات الدولية.

ولفتت الى أن نسبة البطالة العامة بمصر حاليا مرتفعة خاصة بين الشباب والاناث، كما أن نسبتها فى اجمالى عدد المرأة العاملة بالمشروعات الصغيرة كبيرة.

اضافت ان الوظائف المعروضة بالقطاع الخاص بصورة عاملة تفضل الذكور على حساب الاناث لاعتبارات اسرية رغم القدرات الكبيرة للاناث وهو ما يتطلب من الدولة تفعيل الاطار التشريعى والقانونى عبر الزام الشركات الخاصة بتوفير حضانات للمرأة لتشجيعها على العمل.

لفتت الى أن كافة القوانين ومنها قانون الضرائب اصبحت داعمة حاليا للسيدات وفى اى تفاوض مع مؤسسات دولية يخصص جزء من التمويل لصالح المرأة.

اضافت ان هناك وحدة للمتابعة بالوزارة للتاكد من حصول المراة الفعلى على التمويلات المخصصة وليس أى أفراد ذكور من أسرتها، مشيرة الى أن الوزارة ستحرص على زيادة نسبة مشاركة السيدات فى الاستثمارات الفترة المقبلة خاصة وان هذا العام هو عام المرأة.