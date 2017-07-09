سحر نصر: الاستثمار يتأثر بعوامل كثيرة بخلاف رفع الفائدة

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الاستثمار يتأثر بعوامل كثيرة بخلاف قرار رفع الفائدة الذى اتخذه البنك المركزى مؤخرا، مشيرة إلى ضرورة النظر بطريقة متكاملة لمنظومة الاستثمار فى السوق المحلية وعدم اقتصار الرؤية على نقطة معينة.

وأكدت نصر فى تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر الذى نظمه البنك الدولى اليوم الأحد، تحت عنوان “الشباب والتوظيف فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. مهارات أفضل ووظائف أكثر”، أن الوزارة تعمل على حل التحديات التى تواجه عمل الشركات الخاصة سريعا ومنها البيروقراطية واستخراج التراخيص وتوفر البنية الأساسية كالكهرباء والصرف الصحى والطرق وملاءمة الإطار التشريعى والقانونى.

ورفع البنك المركزى يوم الخميس الماضى، معدلات الفائدة بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى 18.75% للايداع و19.75% للإقراض للتخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والطاقة وارتفاع ضريبة القيمة المضافة.

وشددت نصر أنه لا يمكن النظر لتـأثير قرار رفع سعر الفائدة على الاستثمار بصورة منفردة لكن سيتم دراسته بناء على أسس وأبعاد ودراسات اقتصادية وربطه بعوامل أخرى كالتضخم، إذ إن الاستثمار يتأثر بعوامل كثيرة والوزارة تتحرك بخطوات سريعة لمواجهة تحدياته.

وأكدت أنه بالنظر للكثير من المؤشرات الحالية، هناك رغبة من الكثير من المستثمرين لمضاعفة حجم استثماراتهم بمصر كشركة “LG” الكورية، كما أن هناك الكثير من الشركات الأسبانية تخطط للاستثمار محلياً بمجال تحلية المياه عبر توفير التكنولوجيا الخاصة بها.

وأضافت أن الحكومة اتخذت، ومنها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، خطوات جدية لتيسير البيئة الاستثمارية على المستثمرين والاهتمام بالبيئة التشريعية والقانونية كقانون الشركات وسوق المال والإفلاس مع وضع خطط لتنمية مهارات الشباب عبر التدريب المهنى لزيادة فرص تشغيلهم لتخفيض معدلات البطالة وتقليل الفجوة فى احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن الحكومة تسعى لتقنين وضعية عمل بعض الشركات كأوبر وكريم ضمن خطة كاملة لتحسين بيئة العمل للشركات.

وقالت إن البنك الدولى لم يكن يتجه لتنظيم مؤتم كمؤتمر الشباب والتوظيف بمنطقة الشرق الأوسط لولا اقتناعه واشادته ببرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر حاليا.