سحر نصر: الاستثمار في المواطن من أولويات الوزارة

رصد 500 مليون دولار لدعم مبادرة التعليم دعاء محمود ومدحت إسماعيل: قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن خطة الوزارة قصيرة الأجل تستهدف استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، خاصة بعد كسب ثقة المستثمر، موضحة أن الاستثمار في المواطن من أولوياتها خلال الفترة المقبلة.وأضافت

رصد 500 مليون دولار لدعم مبادرة التعليم



دعاء محمود ومدحت إسماعيل:

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن خطة الوزارة قصيرة الأجل تستهدف استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، خاصة بعد كسب ثقة المستثمر، موضحة أن الاستثمار في المواطن من أولوياتها خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر بورتفوليو إيجيبت الثالث، الذي تنظمه شركة “لمال جي تي إم” صباح اليوم تحت عنوان فرص وتحديات عهد الإصلاح، أنه تم رصد نحو 500 مليون دولار لدعم مبادرة التعليم وتحسين مستوي الطلاب في المراحل الأولي من العمر، كاشفة عن عقد مبادرة في القريب العاجل مع وزير الصحة للاستثمار في للمواطن المصري، متابعة أن هناك مفاوضات للاتفاق علي مبلغ مالي محدد لهذه المبادرة.

وأكدت أن مشاركة القطاع الخاص، خاصة في قطاعي التعليم والصحة تدعم عمليات الإصلاح، مشيرة إلي أن من قصص النجاح في التعاون بين القطاع الخاص والحكومي إنشاء أكبر محطة طاقة شمسية في العالم في أسوان، موضحة أن اسم مصر متواجد في أكبر التجمعات الاقتصادية العالمية.