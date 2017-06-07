سحر نصر: الاستثمارات القطرية في مصر محمية بالقانون

أحمد عاشور:قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لـ"المال"، إن الاستثمارات القطرية بمصر آمنة ومحمية وفقا للقانون والدستور.وأضافت ردا على سؤال حول مصير الاستثمارات القطرية فى مصر بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر:"الدولة المصرية تحترم تعاقدتها وتوفر المناخ الآمن لاستثمارات الأف

أحمد عاشور: قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لـ”المال”، إن الاستثمارات القطرية بمصر آمنة ومحمية وفقا للقانون والدستور. وأضافت ردا على سؤال حول مصير الاستثمارات القطرية فى مصر بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر:”الدولة المصرية تحترم تعاقدتها وتوفر المناخ الآمن لاستثمارات الأفراد والمؤسسات علي أرضها. وكانت مصر والإمارات والسعودية والبحرين قطعت علاقتها مع قطر لاستمرارها في دعم الإرهاب في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، ويقدر رؤوس أموال الشركات القطرية في مصر بنحو 3.9 مليار دولار في نحو 219 شركة، حيث تحتل المركز التاسع من حيث الدول المستثمرة.