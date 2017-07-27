سحر نصر : الاستثمارات الأردنية تجاوزت نصف مليار دولار

تشكيل مجلس تنسيقى استثمارى مصرى أردنى مشترك

عقد منتديات “للترويج للاستثمار” فى المشروعات القومية الكبرى بالقاهرة وعمان

مستثمرون أردنيون يعلنون للوزيرة رغبتهم فى توسيع أعمالهم فى مصر وضخ استثمارات جديدة

المال – خاص:

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مهند شحادة، وزير الدولة الأردنى لشئون الاستثمار، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، بالعاصمة الأردنية “عمان”، بحضور السفير طارق عادل، سفير مصر لدى الأردن.

واستهلت الوزيرة اللقاء بالإشارة إلي اهتمامها بإنشاء مجلس تنسيقي بين كل من مصر والأردن في مجال الاستثمار، بهدف تنمية وتعميق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والتشاور والتنسيق في القضايا الخاصة بالاستثمار وتبادل الفرص الاستثمارية في المشروعات الاستثمارية المشتركة.

وأشار وزير الاستثمار الاردني إلى أن السوق المصرية تعتبر من أهم الأسواق بالنسبة إلى الأردن، نظرا لكونها أكبر سوق بالمنطقة، موضحا أن الأردن يمكنها دخول السوق الأفريقية من خلال الاستثمارات المشتركة مع مصر، مشيدا بأهمية القطاع السياحي في مصر الذي أثبت تميزه.

وأكد رغبة الأردن في الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الترويج للاستثمار، مشيرا إلي أهمية تبادل الخبرات بين وزارتي وهيئتي الاستثمار في الدولتين، وقام بعرض مبادرة بإيفاد مجموعة من العاملين بهيئة الاستثمار الأردنية إلى مصر للتدريب والاستفادة من خبرة وزارة وهيئة الاستثمار في مصر في مجال متابعة المشروعات القائمة.

وقد اتفق الطرفان علي تنظيم دورات تدريبية وزيارات لتبادل الخبرات بين موظفي وزارتي وهيئتي الاستثمار في البلدين في عدد من المجالات يتم الاتفاق عليها فيما بينهما.

وقامت الوزيرة بعرض فكرة إقامة مشروعات مصرية أردنية مشتركة تستفيد من خلالها الأردن من الدخول للسوق الأفريقية، والاستفادة من عضوية مصر في تجمع الكوميسا.

وبحث الجانبان، تعزيز التنسيق والتعاون أمام الهيئات و المؤسسات الدولية فى وضع إطار تفاوضى اقوى لمؤشرات مناخ الاستثمار والتنافسية.

واتفق الجانبان على تشكيل مجلس تنسيقي استثماري أردني مصري، يضم مجموعة من المستثمرين في المجالات المختلفة مثل الزراعة والصناعة والخدمات، على أن يتم عقد الاجتماعات بالتناوب في البلدين، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الخامس للجنة الفنية المشتركة للتعاون الاستثماري خلال الربع الأول من العام 2018 بمدينة عمان بالأردن وعقد منتدى للاستثمار بالعاصمة الأردنية عمان خلال الربع الأول من العام 2018 وعقد منتدى مماثل للاستثمار في القاهرة خلال الربع الأول من العام 2019 بحيث يضم المنتدي رجال أعمال من الأردن ومصر لعرض فرص ومناخ الاستثمار في البلدين والترويج للمشروعات القومية الكبرى.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، بعدد من المستثمرين الأردنيين من أعضاء مجلس الأعمال المصرى الأردنى المشترك، والذين أبدوا رغبتهم فى توسيع نشاطهم فى مصر وضخ استثمارات جديد بها من أجل أن تزيد الاستثمارات الأردنية المباشرة فى مصر عن نصف مليون دولار.

وحضر اللقاء، كل من عصام بدير، رئيس مجلس ادارة شركة “سايبس” للدهانات، وأحمد عرموش، رئيس شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية، وفواز الشعلان، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للصناعات المعدنية – تكنوجاز، وخلدون الزناتي، رئيس شركة الزناتي للمشروبات الطبيعية، وعثمان بدير، رئيس مجلس إدارة شركة التنقيب للصناعات الإنشائية، وحسين الصمادي، رئيس مجلس إدارة شركة العملاق للمنظفات، وعلاء أبو صوفة، رئيس مجلس إدارة شركة أبو صوفة للأسمنت والحديد والفحم والأخشاب، ومحمود العقاد، رئيس مجلس إدارة شركة العقاد للسجاد وأموكيت والخيوط، وأسامة أبو العينين، رئيس مجلس إدارة شركة المبدعون العرب للسجاد والموكيت، بحضور السفير المصرى فى عمان.

وأكدت الوزيرة، أهمية مجلس الأعمال المصرى الأردنى المشترك فى وضع التصورات التفصيلية للدخول فى شراكات استثمارية تخدم مصالح البلدين.

وأشادت الوزيرة بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابى الذى شهده التعاون المصرى الأردنى فى كثير من المجالات المهمة، مشيرة إلى التزايد الملحوظ فى أرصدة الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، إذ يحتل الأردن المركز 23 ضمن الدول المستثمرة فى مصر، ومن المنتظر أن تتنامى الاستثمارات بشكل أكبر فى الفترة المقبلة، بعد صدور قانون الاستثمار الجديد وما يقدمه من تسهيلات للمستثمرين.

ودعت الوزيرة، المستثمرين الأردنين، إلى زيادة استثماراتهم فى مصر، بعد أن بلغت حجم الاستثمارات الأردنية المباشرة في مصر أكثر من نصف مليار دولار بمساهمات في أكثر من 1704 شركات تعمل في مجالات مهمة مثل الصناعة والخدمات والتمويل والسياحة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.



وأشارت الوزيرة، إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى فى مصر، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة بقدرة مستهدفة 14 ألف ميجاوات، كما أن الخريطة الاستثمارية الجديدة ستتيح أكثر من 600 فرصة استثمارية فى مختلف محافظات مصر، مؤكدة أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقاً للعائد على الاستثمار، وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية وخاصة حجم السوق الكبير والواعد.

وأكدت الوزيرة، أن مصر تعمل على إزالة أى حواجز أمام الاستثمار، لتحسين مناخ الأعمال ودعم المستثمرين، واتخذت عدة إجراءات لتسهيل إجراءات الاستثمار، وإزالة الحواجز البيروقراطية، وتحرير مناخ الاستثمار، بهدف خلق مناخ استثماري جيد، وبيئة أعمال ناجحة.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة أسست شركة مصر للاستثمار فى ريادة الاعمال ودعم المستثمر الصغير، مشيرة إلى الخبرات و التقنيات الحديثة التى تتضمنها مراكز خدمات المستثمرين.

وقد دار حوار بين الوزيرة والمستثمرين، وأوضحت الوزيرة، أن أهم مميزات قانون الاستثمار الجديد، تتمثل فى وضع ضمانات لتبادل الثقة بين الحكومة والمستثمر، وتحسين دور مركز خدمات المستثمرين بتواجد ممثلي ٧٤ هيئة ووزارة وجهة حكومية، وميكنة الإجراءات الخاصة بالتأسيس أونلاين كخطوة ستليها خطوات أخري عديدة لتسهيل عملية التأسيس، ومنح المستثمر حوافز خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن لجنة فض المنازعات أصبحت تعقد كل أسبوع بعد أن كان يتم عقدها مرة كل شهر، موضحة أن اللجنة لا تنهي عملها الا بعد مناقشة جميع القضايا المعروضة عليها أسبوعيا، وتم تخصيص خط ساخن رقم 16035 للرد على استفسارات المستثمرين.

وأعرب فواز الشعلان، رئيس الشركة الشرقية للصناعات المعدنية (تكنوجاز)، عن رغبته في زيارة مصر للاطلاع على الفرص الاستثمارية، وبحث جميع المشروعات التى يمكن الاستثمار فيها، كما أكد المهندس أسامة أبو العينين رئيس شركة المبدعون العرب عن رغبته في إقامة مشروع للسجاد والموكيت في مصر، وسيقوم بزيارة قريبة للاطلاع علي المواقع المناسبة لإقامة المشروع.

وأوضح محمود عقاد، رئيس مجلس إدارة شركة عقاد لصناعة السجاد والموكيت والخيوط (السوري الجنسية) بأنه يرغب في إقامة مشروع في مصر في مجال السجاد والموكيت، وخلال لقاء ثنائي للوزيرة مع أحمد عرموش، رئيس شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية، فقد أعرب عن رغبته في زيارة مصر، لبحث سبل إقامة مشروع كبير في مجال النقل والسفن في مصر.