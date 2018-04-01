سحر نصر: استراتيجية القطاع المالي غير المصرفي تتماشى مع البرنامج الرئاسي

المال خاص قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار و التعاون الدولى، اليوم الأحد، إن الاستراتيجية القومية للقطاع المالى غير المصرفى تتماشى البرنامج الرئاسى خلال الاربع سنوات القادمة .جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى عقدتها وزارة الاستثمار و التعاون الدولى وهيئة الرقابة المالية لاستعراض

المال خاص

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار و التعاون الدولى، اليوم الأحد، إن الاستراتيجية القومية للقطاع المالى غير المصرفى تتماشى البرنامج الرئاسى خلال الاربع سنوات القادمة .

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى عقدتها وزارة الاستثمار و التعاون الدولى وهيئة الرقابة المالية لاستعراض التصور المبدئى للاستراتيجية القومية للقطاع المالى غير المصرفى.

وأضافت نصر ، أن مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتشكيله الجديد لديه مهمة صعبة للتحرك فى تلك الاستراتيجية و انجازها مؤكدة على عقد لقاءات دورية تضم الوزارة و الهيئة و البورصة للوقوف على ما تم انجازه .

ورحبت نصر ، بكافة الاراء و الاقتراحات على الاستراتيجية من خبراء البورصة و العاملين فى القطاع المالى غير المصرفى.