استثمار

سحر نصر: استراتيجية القطاع المالي غير المصرفي تتماشى مع البرنامج الرئاسي

المال خاص قالت الدكتورة سحر نصر  وزيرة الاستثمار و التعاون الدولى، اليوم الأحد، إن الاستراتيجية القومية للقطاع المالى غير المصرفى تتماشى البرنامج الرئاسى خلال الاربع سنوات القادمة .جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى عقدتها وزارة الاستثمار و التعاون الدولى وهيئة الرقابة المالية لاستعراض
8:24 م, الأحد, 1 أبريل 18 8:24 م, الأحد, 1 أبريل 18

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المال خاص 

قالت الدكتورة سحر نصر  وزيرة الاستثمار و التعاون الدولى، اليوم الأحد، إن الاستراتيجية القومية للقطاع المالى غير المصرفى تتماشى البرنامج الرئاسى خلال الاربع سنوات القادمة .

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى عقدتها وزارة الاستثمار و التعاون الدولى وهيئة الرقابة المالية لاستعراض التصور المبدئى للاستراتيجية القومية للقطاع المالى غير المصرفى.

وأضافت نصر ، أن مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتشكيله الجديد لديه مهمة صعبة  للتحرك فى تلك الاستراتيجية و انجازها مؤكدة على عقد  لقاءات دورية تضم الوزارة و الهيئة و البورصة للوقوف على ما تم انجازه . 

ورحبت نصر ، بكافة الاراء و الاقتراحات على الاستراتيجية  من خبراء البورصة و العاملين فى القطاع المالى غير المصرفى.

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