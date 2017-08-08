سحر نصر: استثمارات الوليد بن طلال وطلعت مصطفى فورية

أحمد عاشور وأحمد علي: يستعد الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وهشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى، لضخ استثمارات بقيمة 800 مليون دولار فى السوق المحلية. وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على هامش افتتاح جلسة تداول البورصة أمس بمناسبة تعيين محم

أحمد عاشور وأحمد علي:

يستعد الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وهشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى، لضخ استثمارات بقيمة 800 مليون دولار فى السوق المحلية.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على هامش افتتاح جلسة تداول البورصة أمس بمناسبة تعيين محمد فريد رئيساً جديداً للبورصة، إن الأمير الوليد بن طلال، ورجل الأعمال المصرى هشام طلعت مصطفى سيبدآن ضخ 800 مليون دولار استثمارات فورية بمشروعات فندقية فى مصر.

وقال بيان لوزارة الاستثمار، فجر أمس، إنه تم الاتفاق على أن يقوم الأمير السعودى بإجراء توسعات فى منتجع فورسيزون بشرم الشيخ، ليكون أكبر منتجع فى العالم، إلى جانب إنشاء فندقين جديدين بالعلمين ومدينتى، بالاشتراك مع مجموعة طلعت مصطفى.

وأوضح مسؤول حكومى لـ«المال»، أن شركتى «المملكة القابضة» و«طلعت مصطفى» تعملان حالياً على إنهاء التراخيص اللازمة للمشروعات الثلاثة المذكورة، وتمت بالفعل معاينة أراضى توسعات فندق شرم الشيخ أثناء وجود «الوليد» بمنتجع شرم الشيخ، مضيفاً أن فندق فورسيزون الذى سيقام فى «مدينتى» يهدف إلى خدمة العاصمة الإدارية الجديدة، كما أن فندق العلمين يستهدف وجود المملكة فى تنمية منطقة غرب مطروح.

وأكد المسؤول، الذى شارك فى اجتماع “الوليد بن طلال” بوزيرة الاستثمار وهشام طلعت مصطفى مؤخرًا، إن الأمير السعودى كان لديه رغبة فى عقد الاجتماع بأجواء غير رسمية فى شرم الشيخ، بهدف تشجيع وتنشيط السياحة بالمنتجع، الذى يعانى من تراجع حاد فى أعداد الوفود منذ حادث الطائرة الروسية أكتوبر 2015.

وقال بيان لوزارة الاستثمار إن “الوليد” أشاد بالإصلاحات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالاقتصاد، موضحا أن لديه استثمارات فى مصر تضم قطاعات متعددة منها القطاع الفندقى الذى يضم 40 فندقا ومنتجعًا قائمًا، إلى جانب 18 تحت التطوير، وفى القطاع المصرفى عن طريق سيتى جروب Citigroup، وفى القطاع الإعلامى عن طريق مجموعة روتانا الإعلامية، وفى الطيران عبر «طيران ناس» التى تصل إلى 7 محطات ومدن فى مصر.

وناقشت سحر نصر، خلال الاجتماع، الإجراءات التى تتخذها الحكومة لتنظيم خدمات شركات نقل الركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ومنها شركة «كريم»، والتى يستحوذ الأمير الوليد بن طلال على %7 منها بقيمة 62 مليون دولار.

وأوضحت أن الوزارة تنسق مع وزارة النقل فى مشروع قانون تنظيم خدمات شركات نقل الركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بما يضمن حماية المنظومة القائمة وتنظيم دخول أطراف جديدة، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على إزالة أى معوقات تواجه عمل شركة كريم فى مصر، والتى تسهم فى تقديم خدمات مميزة بالسوق المصرية، بما يؤدى إلى توسيع نشاطها وفق القانون.