سحر نصر: إنشاء منطقة حرة في كفر الشيخ بجانب الاستثمارية

أحمد عاشور:اختتمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربى، زيارتهما إلى محافظة كفر الشيخ، وذلك لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمؤتمر الدورى الرابع للشباب الذى عقد بالإسكندرية الأسبوع الماضى، بالبدء الفوري في طرح أراضى المن

أحمد عاشور:

اختتمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربى، زيارتهما إلى محافظة كفر الشيخ، وذلك لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمؤتمر الدورى الرابع للشباب الذى عقد بالإسكندرية الأسبوع الماضى، بالبدء الفوري في طرح أراضى المنطقة الإستثمارية بمساحة 10 آلاف فدان في مطوبس بالمحافظة كفر الشيخ، بإمتداد 25 كم على الساحل قبل نهاية هذا العام.

وتفقدت الوزيرة ووزير الإنتاج الحربى واللواء سيد نصر، محافظ كفر الشيخ، ومنى زوبع، القائمة بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الأرض التى من المنتظر أن تقام عليها المنطقة الاستثمارية، كما تفقدوا مشروع تطوير كورنيش بحيرة البرلس، بتكلفة 24 مليون جنيه، بطول 2500 متر للمرحلتين (الأولى- الثانية )وذلك لحماية جسر بحيرة البرلس من التعديات، وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن البحيرة تحتاج إلى 8 مصبات فى إطار عملية التطهير.

وأكدت الوزيرة، أنها قررت إنشاء منطقة حرة فى محافظة كفر الشيخ بجانب المنطقة الإستثمارية التى سيتم إنشائها، وذلك استجابة لطلب اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ وأهالى المحافظة، من أجل المساهمة فى جذب استثمارات جديدة للمحافظة.

وذكرت نصر محافظة كفرالشيخ أخذت خطوات جادة للتنمية الاقتصادية المستدامة وفرضت نفسها بقوة على خريطة الاستثمار العالمي، متوقعة أن تكون لكفرالشيخ مستقبلا استثماريا واعدا، فى ظل أنها استطاعت جذبت استثمارات أجنبية خلال الفترة الماضية، خاصة في منطقتي البرلس ومطوبس.

وأوضحت أن المنطقة الاستثمارية والبالغ مساحتها الإجمالية تبلغ نحو 10 آلاف فدان، بطول 25 كيلو متراً، وبتكلفة 200 مليار جنيه، وتوفر ٢٥٠ ألف فرصة عمل وتدعم الاقتصاد القومي بـ50 مليار جنيه سنويا، وسيمثل المشروع نقلة حضارية كبيرة في كفر الشيخ خلال الفترة المقبلة، حيث ستتضمن عدد من الأنشطة المتنوعة، اضافة إلى أنه يقام بجانب محطة كهرباء البرلس التى تعد من أكبر محطات الكهرباء في الشرق الأوسط وتقوم بها شركة سيمنس، ووجود بنية اساسية تساعد على جذب المستثمرين فى المنطقة الاستثمارية بكفر الشيخ.

وأشارت نصر أهمية المنطقة الاستثمارية فى كفر الشيخ فى الحد من هجرة الشباب بطريقة غير شرعية للخارج من خلال احتواء المنطقة على فرص عمل وميناء وصناعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وملاعب رياضية.