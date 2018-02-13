سحر نصر: إنشاء حضانات لريادة الأعمال فى المحافظات ودعم المستثمر الصغير

المال - خاصعقدت لجنة المشروعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد على يوسف، جلسة بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.وقدمت الوزيرة، الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة على تعاونهم مع الوزارة فى تقديم خدمات لجميع المحافظات، مؤكدة دعمها لكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واع

المال – خاص



عقدت لجنة المشروعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد على يوسف، جلسة بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وقدمت الوزيرة، الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة على تعاونهم مع الوزارة فى تقديم خدمات لجميع المحافظات، مؤكدة دعمها لكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واعطائها أولوية خلال التفاوض على اى مشروع لهذه المشروعات نظرا لدورها فى توفير فرص عمل وزيادة الانتاجية.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على تحقيق الشمول المالى من خلال عدة تشريعات جديدة مثل قانون الاستثمار الجديد ومشروع تعديلات قانون سوق المال، ومشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم، مشيرة إلى أن الوزارة فى اولوياتها دعم المناطق الأكثر احتياجا.

وأوضحت الوزيرة، أن مبادرة فكرتك شركتك كانت نابعة من خلال المناقشات بين الوزارة وأعضاء اللجنة، داعية أعضاء اللجنة إلى زيادة التواصل مع الوزارة فى اطار دورها فى تحسين مناخ الاستثمار.

وأكدت الوزيرة، أن الكثير من المشروعات الناشئة تحتاج إلى دعم فنى لذلك الوزارة عملت على اقامة عدد من حضانات ريادة الاعمال فى المحافظات ضمن مركز خدمات المستثمرين، مشيرة إلى حرص الوزارة على دعم المستثمر الصغير والمشروعات الناشئة حيث يمثل دعم مشروعات الشباب اولوية لدى الوزارة، موضحة أن شركاء مصر فى التنمية حريصون على دعم مشروعات الشباب.

وقدم النائب محمد على يوسف، رئيس اللجنة، الشكر للوزيرة على موافقتها على دعم اقامة 100 حضانة لريادة الاعمال ومشروعات الشباب فى المحافظات.

وقدمت النائبة سعاد المصرى، وكيل اللجنة، شكر للوزيرة على دعمها لاقامة حضانات ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة فى عدد من المحافظات ومنهم بورسعيد، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى اثبتت دعمها للشباب.

وذكرت النائبة أمال رزق الله، عضو اللجنة، أن الوزيرة داعمة للشباب، مشيرة إلى أن اللجنة جهزت عدد من الاراضى فى الاسماعيلية لاقامة حضانات لمشروعات الشباب.