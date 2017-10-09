سحر نصر: إقامة منطقة حرة بنويبع على مساحة 8000 فدان

أحمد عاشور: التقت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، باللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم. أكدت الوزيرة أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وافق مؤخرا…

أحمد عاشور:



التقت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، باللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم.

أكدت الوزيرة أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وافق مؤخرا على إقامة منطقة حرة عامة بنويبع بمحافظة جنوب سيناء، وإقامة منطقة استثمارية متخصصة فى الأنشطة السياحية على مساحة 8000 فدان، بامتداد مدينة شرم الشيخ، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت خطة لإنشاء منطقة حرة عامة في كل محافظة، ضمن رؤية استراتيجية لتعظيم دور المناطق الحرة في تحسين مناخ الاستثمار للبلاد حتى عام 2034، والتى تمكن المستثمر من سهولة نقل وتصدير منتجاته من السلع والخدمات في التوقيتات المحددة، وبأقل مستوى من المخاطر، موضحة أن الوزارة حريصة على دعم المشروعات التنموية والاستثمارية فى محافظة جنوب سيناء.

ناقش الاجتماع معدل تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة، ضمن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، الممول من عدد من الصناديق العربية، وتبلغ قيمة مشروعات جنوب سيناء نحو 947 مليون دولار، تتمثل فى إنشاء 7 تجمعات بدوية، و7 تجمعات زراعية، وجامعة الطور، و5 محطات تحلية للمياه، وتطوير طريق عيون موسى – شرم الشيخ، وتطوير ميناء الصيد البحرى بالطور.

وبحث الاجتماع الفرص الاستثمارية بالمحافظة، والمخططات الاستثمارية لها حتى عام 2030، وعرض محافظ جنوب سيناء الفرص الاستثمارية بالمحافظة، والتى تتضمن إنشاء مركز دولى للمؤتمرات بشرم الشيخ، وإنشاء مدينة شرم الاقتصادية، التى تشمل مركز عالمى للخدمات اللوجيستية بتكلفة استثمارية نحو 50 مليار جنيه، ويوفر نحو 75 ألف فرصة عمل مباشرة، ومشروع مارينا يخوت، ومنتجعات سياحية بمنطقة خليج القرش، ومشروع إنشاء مدينة طبية لوضع شرم الشيخ على خريطة السياحة العلاجية، ومشروع مركز سياحى بيئي بمنطقة رأس كنيسة، ومشروع إنشاء منتجع صحى سياحى بمنطقة حمام فرعون، ومشروع عمل ممشى حضارى جديد بمنطقة خليج نعمة.

