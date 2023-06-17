سحر طلعت مصطفي: طفرة بعائدات سياحة اليخوت عقب خفض زمن الحصول على تصاريح الدخول 

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن ملف سياحة اليخوت يحتل أولوية قصوى لدى الدولة في الوقت الراهن وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية في كلمته خلال فعاليات افتتاح محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية،متوقعة حدوث طفرة في العائدات الدولارية خلال الفترة المقبلة عقب خفض زمن الحصول علي تصاريح الدخول.

وأوضحت أن الرئيس وجه الحكومة بتبني استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي المثالي، والعمل على حل العقبات التي تواجه نموها، وكان من بين تلك العقبات طول زمن الحصول على تراخيص الدخول إلى الجزر والسواحل المصرية ليصل إلى 28 يومًا، مشيرة إلى أن الرئيس وجه الحكومة وقتها بضرورة تقليص زمن حصول علي تلك الموافقات.

وأضافت أن الرئيس أشاد خلال كلمته بنجاح الجهود الحكومية في تخفيض زمن الحصول علي هذا التصريح ليكون 30 دقيقة فقط، مؤكدة أن اهتمام الرئيس بالنهوض بسياحة اليخوت ، سيكون له انعكاسات إيجابية علي معدلات الحركة الوافدة وسيحقق طفرة ملحوظة في عائدات السياحة مستقبلًا.

وتابعت: سياحة اليخوت تعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد في الوقت الذي تحظى فيه مصر بفرص كبيرة لتنمية هذا النشاط السياحي الفريد من نوعه على مستوى العالم، بفضل طول سواحلها البالغة 2.4 ألف كيلومتر، وثراء بيئتها البحرية وتنوعها، وامتلاكها لأكثر من مارينا على ساحلي البحرين الأبيض والأحمر، ووجود مخطط لبناء المزيد منها بمدينة العلمين الجديدة.

وأشادت النائبة بالإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها خلال الأشهر الأخيرة لتنمية سياحة اليخوت و زيادة العوائد من هذا النشاط السياحي، حيث أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وأيضا إطلاق نافذة رقمية موحدة للانتظار بالأرصفة تتيح استخراج التصاريح اللازمة خلال ثلاثين دقيقة فقط مع السماح بالمغادرة من أي ميناء، كما قامت بتوحيد كود إنشاء وتشغيل المارينا، والعمل علي استقطاب الاستثمارات الأجنبية في إدارة وتشغيل مواني اليخوت الترويج لها في العالم الخارجي، فضلا عن اتخاذ خطوات جديدة في بناء ميناء جديدة لليخوت في العلمين الجديدة علي ساحب البحر المتوسط.

وأكدت على أهمية دعم وتعزيز السياحة الوافدة إلى مصر، واستقطاب فئات جديدة من السائحين، وذلك من خلال التوظيف الأمثل للمقومات المتميزة التي تحظى بها مصر في هذا المجال، وهو ما يسهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة وأن سائحي اليخوت ينفقون ما تزيد نسبته عن 94% مما ينفقه السائح العادي نظير رسوم العبور والرسو والصيانة والضرائب والتموين بالوقود، مضيفة أن هناك أكثر من ثلاثين ألف يخت فاخر تجوب مياه البحر المتوسط، فيما يقدر حجم سياحة اليخوت على مستوى العالم بحوالي 12 مليار دولار سنويًا.