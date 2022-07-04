سحر سلامة تتولى رئاسة مجلس إدارة مجموعة «TPAY MOBILE»

أعلنت اليوم شركة TPAY MOBILE، المتخصصة في مجال الدفع من خلال الهواتف المحمولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا (META)، عن تعيينها للرئيس التنفيذي السابق لشركة Mollie، جاستون أوسيمز، في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة اعتبارًا من يوم 4 يوليو 2022.

وستشغل المُؤسِس والرئيس التنفيذي الحالي سحر سلامة منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة، وستعمل بشكل وثيق مع جاستون أوسيمز على مدار الأشهر القادمة حرصًا على الانتقال السلس للقيادة في الشركة سريعة النمو.

جاستون اوسيمز : اتطلع إلى المساهمة بفاعلية في المرحلة القادمة

و قال جاستون اوسيمز , انه متشوق للغاية لاستلام الراية في مثل هذا الوقت المتميز الذي تشهده شركة TPAY MOBILE و انه يؤمن و يدعم الدور الذي تؤديه الشركة لتمكين الاقتصاديات الرقمية في المناطق التي لا تتلقى القدر الكافي من الخدمات, مضيفا انه يتطلع إلى المساهمة بفاعلية في المرحلة القادمة لهذه الرحلة.

وقبل انضمامه لمجموعة TPAY Mobile، تولى جاستون أوسيمز منصب الرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات الأوروبية العملاقة Mollie على مدار سبع سنوات، حيث عمل وساهم في نجاح الشركة لتحقق في عام 2020 إنجازاً غير مسبوق , إلى جانب كونه شريكا لمدة عامين في شركتي Atlantica و Antler و وعضواً بمجلس إدارة شركة الاستثمار المؤثر Oikocredit , فضلاً عن العديد من شركات التكنولوجيا المالية والاتصالات , من بينها Yolt وTalk360.

سحر سلامة : متحمسة لما يحمله لنا المستقبل

وأشارت سحر سلامة إلى أن العاملين في شركة TPAY MOBILE , عليهم ان يفتخروا بما حققوه , إذ ساهم العاملون بالشركة في تحويل الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا إلى الأفضل في مجال الدفع عبر الحدود على مدى واسع، وتحسين الشمول المالي تحسينًا كبيرًا في المنطقة.

و تابعت انه على الرغم وعلى الرغم من كوننا طموحين دائمًا بشأن الرؤية لما يمكن أن تكون عليه شركة TPAY MOBILE، لم نتوقع ان يتبنى شركاؤنا وعملاؤنا خدماتنا بهذه السرعة، الامر الذي جعلني متحمسة لما يحمله لنا المستقبل، لا سيما وأن الشركة توسّع إمكانات الدفع لديها لتصل إلى قاعدة جديدة من التجار على الإنترنت ولتوفير خدمات غير رقمية جديدة.

وأضافت سلامة أن الوقت قد حان حتى يُنقل شخص جديد شركة TPAY MOBILE إلى مستوى آخر، وأنا واثقة أن جاستون هو الشخص المناسب، حيث جعلت خبرته في نجاح توسيع نطاق شركة مدفوعات عالمية معقدة، المقترنة بما لديه من خلفية عملية وحرفية، وعقلية تُركز على المنتج، وتوجه عالمي وريادي في تنظيم المشاريع، منه الشخص المناسب لتنفيذ خطط TPAY MOBILE الطموحة.

و اكدت ان الشركة ستصب تركيزها على اداء دور إستراتيجي و إستشاري خالص في المجموعة , تاتي في إطار مرحلة جديدة من نمو الاعمال .

اباتوند سويوي : وترتكز المرحلة القادمة حول الاستمرار في النجاح

وصرّح باباتوند سويوي، رئيس مجلس إدارة شركة TPAY MOBILE الحالي: انه سعيد بمشاركة سحر على مر السنوات ومتابعة ما ساعد على نمو الشركة من شغفٍ واجتهادٍ وإخلاص لتصبح الشركة المبتكرة التي هي عليها اليوم, مضيفا انها وضعت اساسا قويا في بناء شبكة كبيرة من التجار وشركات الاتصالات لخدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول عبر الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا.

وترتكز المرحلة القادمة حول الاستمرار على ما وصلت إليه هذه المنصة المتميزة لجعل شركة TPAY MOBILE الشركة الرائدة للتعامل مع التجار عبر الإنترنت ومُوفرة خدمات الدفع الرقمي في السوق.