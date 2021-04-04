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سحب 7476 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني في يوم

عقب إنتهاء المهلة المقررة لتركيبه في 30 مارس الماضي كموعد نهائي.
أماني عوض 4:24 م, الأحد, 4 أبريل 21 4:24 م, الأحد, 4 أبريل 21

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سحبت الأجهزة الأمنية 7476 رخصة جديدة بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني وذلك عقب إنتهاء المهلة المقررة لتركيبه في 30 مارس الماضي كموعد نهائي.

كانت الأجهزة قد سحبت 6247 رخصة جدد بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني وذلك عقب إنتهاء المهلة المقررة لتركيبه في 30 مارس الماضي كموعد نهائي.

كانت قد سحبت أمس 6247 أمس، و5402 رخصة أخرى أول أمس، بسبب مخالفة تركيب الملصق الإلكتروني، الذي يعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

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وتركيب الملصق الإلكتروني، أحد ما نص عليه قانون المرور الجديد، المقرر عرضه على مجلس النواب الفترة المقبلة، ضمن عدد من البنود الإلزامية بغرض وضع منظومة للمرور بمصر.

ووضع القانون غرامة على المخالف لتركيب الملصق بين 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، حسبما نصت المادة 25 من القانون الجديد.

وجاء في نصها: “يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه”.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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