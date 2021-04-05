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سحب 7372 رخصة بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني

غرامة تصل إلى 8 آلاف جنيه.
أماني عوض 1:25 م, الأثنين, 5 أبريل 21 1:25 م, الأثنين, 5 أبريل 21

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سحبت الأجهزة الأمنية 7372 رخصة جدد بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة، وذلك عقب إنتهاء المهلة المقررة لتركيبه في 30 مارس الماضي كموعد نهائي.

كانت قد سحبت أمس 5402 رخصة أخرى بسبب مخالفة تركيب الملصق الإلكتروني، الذي يعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

وتركيب الملصق الإلكتروني، أحد ما نص عليه قانون المرور الجديد، المقرر عرضه على مجلس النواب الفترة المقبلة، ضمن عدد من البنود الإلزامية بغرض وضع منظومة للمرور بمصر.

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ووضع القانون غرامة على المخالف لتركيب الملصق بين 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، حسبما نصت المادة 25 من القانون الجديد.

وجاء في نصها: “يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه”.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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