سحب 4551 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني في يوم

سحبت الأجهزة الأمنية 4551 رخصة سيارة بسبب ارتكاب مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، وإرسالها لوحدات المرور على مستوى الجمهورية.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل.

وتشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف و خمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني.

وأوضحت الداخلية فى بيان لها، أنه حرصًا منها على تطبيق الإجراءات الإحترازية ومنعاً للازدحام تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكى المركبات ذات التراخيص السارية بكافة أنواعها من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة ذات ملصق إلكترونى، واستلام الملصق الإلكتروني، وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

وقررت وزارة الداخلية إعادة العمل بالفترة الإضافية بوحدات تراخيص المرور على مستوى الجمهورية، من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً والمخصصة لتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 18/5/2021 للمركبات بكافة أنواعها.

وأهابت الداخلية بالمواطنين سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني، دون الحاجة لموعد الفحص وتجديد الترخيص.

وفي ذات الإطار، وتيسيرًا على المواطنين يمكن لمالكي المركبات ذات التراخيص السارية طلب إصدار ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمرور (بوابة مرور مصر) على موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.eg).