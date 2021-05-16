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سحب 4057 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

ضمن تطبيق منظومة مرور إلكترونية.
أماني عوض 1:46 م, الأحد, 16 مايو 21 1:46 م, الأحد, 16 مايو 21

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سحبت الأجهزة الأمنية 4057 رخصة سيارة بسبب ارتكاب مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، وذلك عقب إنتهاء المهلة المقررة لتركيبه في 30 مارس الماضي.

واكتفت الأجهزة المعنية خلال الفترة الحالية بسحب تراخيص السيارات المخالفة فقط وتوجيهها لإدارات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني، دون تحصيل غرامات لعدم تركيبه.

كانت الأجهزة الأمنية قد سحبت أكثر من 145 ألف رخصة أخرى بسبب مخالفة تركيب الملصق الإلكتروني، خلال الأيام الماضية.

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ويعد تركيب الملصق الإلكتروني خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

وتركيب الملصق الإلكتروني، أحد ما نص عليه قانون المرور الجديد، بعد عرضه على مجلس النواب الفترة الماضية، ضمن عدد من البنود الإلزامية بغرض وضع منظومة للمرور بمصر.

ووضع القانون غرامة على المخالف لتركيب الملصق بين 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، حسبما نصت المادة 25 من القانون الجديد.

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وجاء في نصها: “يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه”.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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