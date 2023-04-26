سحب 2821 رخصة سيارة ودراجة نارية بسبب الملصق الإلكتروني والخوذة

سحب رجال المرور 2821 رخصة بسبب عدم ارتداء الخوذة وتركيب الملصق الإلكتروني خلال يوم على مستوى الجمهورية، بينهم 533 مخالفة لقائدي الدراجات النارية بسبب عدم ارتداء الخوذة، حسبما ناشدت وزارة الداخلية.



وعدلت وزارة الداخلية رسوم استخراج الملصق الإلكتروني، وحدثت الأسعار الجديدة لتظهر زيادة رسوم الملصق الإلكتروني لعام 2023، وتصبح 150 جنيهًا بديلًا عن 95 جنيهًا.



وتطبق زيادة رسوم الملصق الإلكتروني الجديدة بدءًا من اليوم الخميس في جميع وحدات المرور الثابتة والمتحركة، بواقع ارتفاع 55 جنيهًا.



ووجهت أجهزة وزارة الداخلية حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية، بارتداء الخوذة.



واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.



على صعيد آخر، سحب رجال المرور 2288 رخصة سيارة بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني، ورفعوا 36 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.



يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد ناشدت قائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، وأهابت قائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، وذلك حرصًا على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.



وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها، أن ذلك يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمسائلة القانونية.