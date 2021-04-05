سحب 26.4 ألف رخصة لمخالفي تركيب الملصق الإلكتروني خلال 4 أيام (جراف)

بدءً من الأول من إبريل.

تمكنت الأجهزة الأمنية من سحب 26 ألفًا و497 رخصة للسيارات من قائدي المركبات، بسبب مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني وذلك خلال الـ 4 أيام الماضية، عقب انتهاء المهلة المقررة في 30 مارس الماضي.

وبدأ رجال المرور تفعيل سحب رخص السيارات الإداري للمخالفين من تركيب الملصق الإلكتروني بدءً من الأول من شهر إبريل الجاري، من خلال فحص المركبات على الطرق.

وفي اليوم الأول سحبت الأجهزة الأمنية 5402 رخصة سيارة.

واليوم الثاني سحبت 6247 رخصة سيارة، والثالث 7476 رخصة، وأمس 7372 رخصة.

وتركيب الملصق الإلكتروني، أحد ما نص عليه قانون المرور الجديد بعد عرضه على مجلس النواب، ضمن عدد من البنود الإلزامية بغرض وضع منظومة للمرور بمصر.

ووضع القانون غرامة على المخالف لتركيب الملصق بين 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، حسبما نصت المادة 25 من القانون الجديد.

وجاء في نصها: “يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه”.

ومدت أجهزة الأمن مهلة تركيب الملصق الإلكتروني في جميع وحدات المرور، عدة مرات حتى يتمكن للجميع تركيبه، وأهابت بهم الإلتزام بالتعليمات.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي أعداد رخص السيارات المسحوبة بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني في 4 أيام: