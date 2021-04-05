سيــارات

سحب 26.4 ألف رخصة لمخالفي تركيب الملصق الإلكتروني خلال 4 أيام (جراف)

بدءً من الأول من إبريل.
أماني عوض 3:46 م, الأثنين, 5 أبريل 21 3:46 م, الأثنين, 5 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تمكنت الأجهزة الأمنية من سحب 26 ألفًا و497 رخصة للسيارات من قائدي المركبات، بسبب مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني وذلك خلال الـ 4 أيام الماضية، عقب انتهاء المهلة المقررة في 30 مارس الماضي.

وبدأ رجال المرور تفعيل سحب رخص السيارات الإداري للمخالفين من تركيب الملصق الإلكتروني بدءً من الأول من شهر إبريل الجاري، من خلال فحص المركبات على الطرق.

اقرأ أيضا  سحب 6247 رخصة بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وفي اليوم الأول سحبت الأجهزة الأمنية 5402 رخصة سيارة.

واليوم الثاني سحبت 6247 رخصة سيارة، والثالث 7476 رخصة، وأمس 7372 رخصة.

وتركيب الملصق الإلكتروني، أحد ما نص عليه قانون المرور الجديد بعد عرضه على مجلس النواب، ضمن عدد من البنود الإلزامية بغرض وضع منظومة للمرور بمصر.

ووضع القانون غرامة على المخالف لتركيب الملصق بين 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، حسبما نصت المادة 25 من القانون الجديد.

اقرأ أيضا  «شيفروليه» تتصدر مبيعات السيارات بمصر خلال يناير وفبراير (جراف)

وجاء في نصها: “يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه”.

ومدت أجهزة الأمن مهلة تركيب الملصق الإلكتروني في جميع وحدات المرور، عدة مرات حتى يتمكن للجميع تركيبه، وأهابت بهم الإلتزام بالتعليمات.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي أعداد رخص السيارات المسحوبة بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني في 4 أيام:

اقرأ أيضا  سحب 7372 رخصة بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

«المنصور» ترفع أسعار سيارات «شيفروليه أوبترا» خلال أبريل.. تعرف على التفاصيل

المال - خاص 2:51 م, الأثنين, 5 أبريل 21

«غبور» ترفع أسعار سيارات «شيري تيجو 7» بقيمة 1000 جنيه خلال أبريل

المال - خاص 12:38 م, الأثنين, 5 أبريل 21

1000 جنيه زيادة في أسعار سيارات «شيري أريزو 5» خلال أبريل

المال - خاص 12:26 م, الأثنين, 5 أبريل 21

مواصفات وأسعار سيارات «فورد فوكاس» موديل 2021 (فيديو)

المال - خاص 11:04 م, الأحد, 4 أبريل 21

بورصة أسعار السيارات.. «الأوفر برايس» يقفز على طرازات «سكودا أوكتافيا A8» إلى 45 ألف جنيه (فيديو)

أحمد عوض 10:31 م, الأحد, 4 أبريل 21

أسعار السيارات.. انتهاء «الأوفر برايس» على طرازات «ستروين C5» خلال أبريل (فيديو)

أحمد عوض 10:13 م, الأحد, 4 أبريل 21