سحب 24 كراسة لأراضى المظاريف المغلقة بأكتوبر

رضوى عبد الرازق كشف المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، عن سحب 24 كراسة شروط لقطع الأراضى الثلاثة المطروحة بالمزايدة بالمظاريف المغلقة. وأشار إلى أن قطع الأراضى بمساحات 65 فدانا، وتقع بالمنطقة السياحية على طريق امتداد محور 26، وتخصص لإقامة نشاط عمرانى متكامل، 64.45 فدا

رضوى عبد الرازق



كشف المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، عن سحب 24 كراسة شروط لقطع الأراضى الثلاثة المطروحة بالمزايدة بالمظاريف المغلقة.

وأشار إلى أن قطع الأراضى بمساحات 65 فدانا، وتقع بالمنطقة السياحية على طريق امتداد محور 26، وتخصص لإقامة نشاط عمرانى متكامل، 64.45 فدانا بالتوسعات الجنوبية على طريق الواحات وتخصص لنشاط إدارى تجارى سياحى، 40 فدانا بالمنطقة السياحية، وتخصص لنشاط إدارى تجارى سياحى ترفيهى مختلط.

ومن المنتظر تقديم العروض وفض المظاريف الفنية المقدمة من الشركات خلال 19 سبتمبر الجارى بجهاز المدينة.

وطرحت بمدينة السادس من أكتوبر4 قطع أراضى بنظام السعر المعلن بمساحات 402.5 ،31.14 ، 69.8 ، 10.17 فدان كما يطرح قطعة بنظام الشراكة بمساحة 144 فدان.