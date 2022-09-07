سحب 21 وحدة سكنية في منطقتى الأولي بالرعاية وأبناء الجيزة فى حدائق أكتوبر

شن جهاز حدائق أكتوبر بقيادة المهندس محمد عبدالله نائب رئيس الجهاز للتنمية حملة مكبرة لازالة المخالفات والتعديات في منطقتى الأولى بالرعاية وأبناء الجيزة ،أسفرت عن سحب ٢١ شقة بمنطقة الأولى بالرعاية، وتنفيذ ٢٢ قرار إزالة، و١٢ قرار غلق وتشميع بمنطقة أبناء الجيزة.

جاء ذلك بالتعاون مع قيادات شرطة ومباحث التعمير بقيادة اللواء طارق راشد مدير الادارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية،واللواء أشرف رمضان مدير مباحث التعمير، و اللواء حاتم تركى نائب المدير واللواء أسامة بدارى مدير قطاع المنطقة المركزية.

كما شارك في الحملة المقدم محمد عصمت رئيس قسم شرطة التعمير وضباط وأمناء شرطة التعمير بالتعاون مع الإدارات المعنية بالجهاز ،وبحضور مؤمن أبو طالب عن الإداره القانونيه و المهندس أمجد أنيس المشرف العام علي إدارة التنمية والمهندس محمد الجنزورى مدير إدارة الاشغالات.

وتم رفع عدادات الكهرباء الخاصة بالوحدات والتحفظ ومصادرة العدد والمهمات والمستلزمات الخاصة بالمخالفة.