سحب ما لا يقل عن 30 مليون دولار من العملات المشفرة من منصة سلسيوس قبل إفلاسها

أقبل كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة “سلسيوس نتوورك” (Celsius Network) على سحب ما لا يقل عن 30 مليون دولار من العملات المشفرة قبل تعليق عمليات سحب العملاء من المنصة، وفقاً لوثائق لدى محكمة الإفلاس التي قدمها محامو مقرض العملات المشفرة في نيويورك في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

تزعم هذه الإيداعات، أن الرئيس التنفيذي السابق أليكس ماشينسكي، والمؤسس المشارك دانيال ليون، والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا نوك غولدشتاين والكيانات المحددة في الوثائق كأطراف ذات صلة بها، حيث قاموا بسلسلة من عمليات السحب في مايو حيث بلغ مجموعها أكثر من 30 مليون دولار.

كانت المعاملات مقوّمة بعملات “بتكوين” و”إيثريوم” وعملة “يو إس دولار كوين” ((USDC ورمز “سي إي أل” ((CEL الخاص بمنصة “سلسيوس ” و”رابد بتكوين” أو “المغلفة” (Wrapped bitcoin).

سحوبات المديرين التنفيذيين

سحب ماشينسكي نحو 10 ملايين دولار من العملات المشفرة على مدار شهر مايو، كما يُظهر الإيداع. كما سحب ليون نحو 7 ملايين دولار، قيمة الودائع الصافية، كما أظهرت الوثائق أن سحوباته بلغت نحو 3.1 مليون دولار. تشمل الحسابات عمليات السحب التي قامت بها الكيانات والأشخاص ذوي الصلة بالمديرين التنفيذيين، على النحو الذي حدّده مستشارو “سلسيوس”.

سحب غولدشتاين نحو 13 مليون دولار. وأشار محامو غولدشتاين لـ”بلومبرغ” إلى أن صافي الودائع، والسحوبات المنسوبة إلى الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والأطراف ذات الصلة بلغ مجموعها نحو 559 ألف دولار.

لم يرد متحدث باسم “سلسيوس” على الفور على رسالة عبر البريد الإلكتروني تطلب التعليق. كما لم يرد كل من ماشينسكي وليون على طلبات التعليق.

رفع دعوى قضائية ضد منصة سلسيوس

يشير التقرير، الذي أعده مستشارون من شركة “سلسيوس”، إلى أن بعض المعاملات التي تحمل علامة “سحوبات” قد تمثّل تحويلات من نوع حساب “سلسيوس” إلى آخر. كما يواصل مستشارو الشركة تحليل ما إذا كانت عمليات تحويل العملات أو سحبها من المنصة قد تكون سبباً لرفع دعوى قضائية، وفقاً للتقرير.

من جهتها، علّقت “سلسيوس”، التي كانت ذات يوم واحدة من أبرز المقرضين في سوق العملات المشفرة، عمليات سحب العملاء في يونيو كما تقدّمت بطلب للحماية من الإفلاس في الشهر التالي بعد أن قامت برهانات محفوفة بالمخاطر قبل تدهور سوق العملات المشفرة الأوسع.

عيّن قاضي الإفلاس الذي يرأس القضية مؤخراً مدققاً لاستكشاف مزاعم سوء السلوك ضد الشركة ومديريها التنفيذيين.

استقال ماشينسكي من منصبه كرئيس تنفيذي الشهر الماضي، ليتبعه ليون الذي أكّدت “سلسيوس” استقالته من الشركة يوم الثلاثاء. في هذا الإطار، ذكرت “كوين ديسك” (CoinDesk) في وقت سابق عمليات السحب.