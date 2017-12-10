سحب كرسات شروط المرحلة الثانية من 1.5 مليون فدان.. نهاية ديسمير

الصاوي أحمد علمت "المال"، أنه سيتم البدء في سحب كراسات شروط المرحلة الثانية من مشروع الـ1.5 مليون فدان، خلال أخر أسبوع، في ديسمبر الجاري عبر عدد من فروع بنك الإسكان والتعمير في المحافظات، وسيتم البدء بطرح 45 ألف فدان في منطقة غرب – غرب المنيا، على أن يكون تقديم طلبات الاشتراك في هذه الم

الصاوي أحمد

علمت “المال”، أنه سيتم البدء في سحب كراسات شروط المرحلة الثانية من مشروع الـ1.5 مليون فدان، خلال أخر أسبوع، في ديسمبر الجاري عبر عدد من فروع بنك الإسكان والتعمير في المحافظات، وسيتم البدء بطرح 45 ألف فدان في منطقة غرب – غرب المنيا، على أن يكون تقديم طلبات الاشتراك في هذه المرحلة في غضون شهر من انتهاء موعد سحب الكراسات.

وقال عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، إن الشركة انتهت من ترفيق 45 ألف فدان في المنيا، وجاري الإعداد لطرحها عبر القرعة.

كانت شركة “الريف” قد نظمت مراسم القرعة التكميلية على 51 ألف فدان في منطقتي المغرة وتوشكى في 6 ديسمبر الجاري، للخاسرين في قرعة الطرح الأول الذي تم ترسيته في 2016، وسط اعتراضات من الذين لم يحالفهم الحظ من المتقدمين، ولجأت الشركة لطرح مساحات جددية عبر قرعة تكميلية لإرضائهم.

كانت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، أجرت قرعة تكميلية على مجموعة من أراضي الطرح الأول لمشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بمساحات تبلغ 61 ألف فدان بمنطقتي المغرة وتوشكى، فازت فيها 209 مجموعات بأراضي المغرة، و46 مجموعة بأراضي توشكى.

وأكد حنورة، في تصريحات صحفية، مؤخرًا، أن هذه القرعة التكميلية اقتصرت على المؤهلين سابقا فى الطرح الأول لهذه المناطق من مجموعات صغار المزارعين والشباب، بهدف منحهم الأولوية للحصول على أراض بالمناطق التى سبق أن تقدموا لها، دون طرح كراسات شروط جديدة أو دخول متقدمين جدد.