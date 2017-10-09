سحب قرعة مونديال الأندية اليوم في أبو ظبي

على المصرى تجرى ظهر اليوم الإثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، قرعة بطولة كأس العالم للأندية، التى ستقام فى الإمارات، خلال الفترة من 6 وحتى 16 ديسمبر المقبل، بمشاركة الأندية الستة الحائزة على بطولة الدوريات القارية من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وأستراليا، بالإض



على المصرى

تجرى ظهر اليوم الإثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، قرعة بطولة كأس العالم للأندية، التى ستقام فى الإمارات، خلال الفترة من 6 وحتى 16 ديسمبر المقبل، بمشاركة الأندية الستة الحائزة على بطولة الدوريات القارية من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وأستراليا، بالإضافة إلى النادي بطل دوري الدولة المضيفة.

وستقام مراسم سحب القرعة الرسمية للبطولة، بمشاركة كوكبة من النجوم المحليين والدوليين، بالإضافة إلى ممثلي الأندية المتأهلة حتى الآن، ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي والجزيرة الإماراتي، وسيتولى خايمي يارزا، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، مراسم إجراء القرعة، بمساعدة عبد الرحيم جمعة، نجم كرة القدم الإماراتية.

وستقام لقاءات البطولة فى أبوظبي والعين، وتتنافس الأندية السبعة بنظام 4 أدوار، تبدأ بالمباراة الافتتاحية، حيث يلتقي في الدور الأول الفريق المضيف للبطولة وبطل أوقيانوسيا، ليتأهل الفائز منهما للدور ربع النهائي.

وينضم الفريق الصاعد من الدور التمهيدي إلى أبطال إفريقيا وآسيا والكونكاكاف، لخوض مواجهتين، يتبعهما مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بين الخاسرين، فيما يتأهل الفريقان الفائزان للدور قبل النهائي لمواجهة بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، ثم تقام بعدها مباراة تحديد المركز الثالث، وتختتم البطولة باللقاء النهائي.

وكانت 4 فرق قد نجحت في حجز مقعدها في البطولة هذا العام، وهي أوكلاند سيتي النيوزيلندي “بطل دوري أبطال أوقيانوسيا”، وباتشوكا المكسيكي “بطل دوري أبطال الكونكاكاف”، وريال مدريد الإسباني “بطل دوري أبطال أوروبا”، والجزيرة الإماراتي، نادي الدولة المضيفة، وبطل دوري الخليج العربي.



