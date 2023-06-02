سحب عمال النظافة من شوارع الجيزة حتى انكسار الموجة الحارة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورئيس هيئة النظافة والتجميل، بسحب كل عمال النظافة من الشوارع اليوم الجمعة خلال الفترة من الساعة 12 ظهراً حتى انكسار الموجة الحارة وذلك حرصا على سلامتهم، على أن يتم استكمال العمل خلال الفترة المسائية، وذلك في ضوء التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتناشد محافظة الجيزة المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء الظهيرة، خاصة خلال الفترة من 12 ظهرا إلى 4 عصرا، وشرب السوائل بصورة مستمرة، والتواجد داخل أماكن جيدة التهوية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة حارة تشهدها البلاد، حيث تصل درجات الحرارة إلى ٤٠ درجة مع زيادة نسب الرطوبة، وزيادة فترات سطوع الشمس، بما يؤدي إلى طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية.