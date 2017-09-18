سجن 43 وبراءة 52 في أحداث مسجد الفتح

نجوى عبد العزيز: أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد سعد وأيمن البابلي حكمها على 493 متهما من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، لارتكابهم أعمال عنف وقتل في منطقة رمسيس ومحيط جامع الفتح وقسم شرطة الأزبكية وراح ضحيتها 44 قتيلا، وأصيب فيها 59 آخرون من بينهم 22

نجوى عبد العزيز:



أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد سعد وأيمن البابلي حكمها على 493 متهما من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، لارتكابهم أعمال عنف وقتل في منطقة رمسيس ومحيط جامع الفتح وقسم شرطة الأزبكية وراح ضحيتها 44 قتيلا، وأصيب فيها 59 آخرون من بينهم 22 من ضباط وجنود الشرطة.



وأصدرت حكما بمعاقبة 216 متهما بالسجن 5 سنوات و88 آخرين بالسجن 10 سنوات كما عاقبت 2 من الأحداث بالسجن 10 سنوات و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة 52 متهما.

وقضت المحكمة بمعاقبة 22 متهما بالسجن المؤبد حضوريا، و21 بالمؤبد غيابي، كما عاقبت المحكمة 17 متهما بالسجن المشدد 15 سنة و54 متهم حضوري بالسجن 10 سنوات وعاقبت 13 آخرين بالمشدد 10 سنوات.

وكشفت التحقيقات أن جماعة الإخوان الإرهابية، دعت إلى التجمهر أمام مسجد الفتح في 16 أغسطس، وأن العناصر التابعة للجماعة استجابت لتلك الدعوات، ونظموا مسيرات عبر شارعي رمسيس والجلاء، وتجمهروا بميدان رمسيس وأمام قسم شرطة الأزبكية، واعتلى بعضهم مبنى المقاولون العرب وكوبري أكتوبر وأشعلوا النيران بنهر الكوبري والطرق المحيطة به.

وهاجموا قسم شرطة الأزبكية، وألقوا تجاهه “مولوتوف” والقنابل المفرقعة والمسيلة للدموع، ثم أطلقوا نيران أسلحتهم النارية الآلية بكثافة صوب قوات تأمين القسم والمواطنين واعتصموا داخل مسجد الفتح.