سجن مسئول بالمالية التونسية لشبهات فساد

رويترز قال مصدر قضائي لرويترز اليوم إن قاضيًا أمر بسجن المدير العام للجباية بوزارة المالية التونسية بشبهة فساد مالي. ويعد هذا أكبر مسؤول حكومي يسجن في حكومة يوسف الشاهد التي تواجه موجة احتجاجات عنيفة بسبب فرض ضرائب جديدة ورفع أسعار…

رويترز



قال مصدر قضائي لرويترز اليوم إن قاضيًا أمر بسجن المدير العام للجباية بوزارة المالية التونسية بشبهة فساد مالي.

ويعد هذا أكبر مسؤول حكومي يسجن في حكومة يوسف الشاهد التي تواجه موجة احتجاجات عنيفة بسبب فرض ضرائب جديدة ورفع أسعار بعض المواد ضمن ميزانية 2018 التي بدأ تنفيذها أول يناير الحالي.

وفي العام الماضي اعتقلت الحكومة 8 من كبار رجال الأعمال وصادرت أملاكهم وأرصدتهم المالية في إطار حملة لم يسبق لها مثيل لمكافحة الفساد.

قال سفيان السليطي، المتحدث باسم القطب القضائي لرويترز: “قاضي القطب المالي أمر بسجن مدير عام الجباية بوزارة المالية للاشتباه في فساد مالي واختلاس أموال”، دون أن يعطي مزيدًا من التفاصيل.

وفي يناير 2011 أنهت احتجاجات على الفساد والمحسوبية حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. لكن الظاهرة استفحلت بعد ذلك.

وتقول الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن الفساد استشرى بشكل كبير منذ 2011 ويهدد بشكل جدي الانتقال الديمقراطي في البلاد، كما يكلف البلاد خسائر كبيرة بمليارات الدولارات ويشمل أغلب القطاعات.

كان الشاهد تعهد في أول خطاب له قبل عامين بأن تكون مكافحة الفساد من أولويات حكومته وسط دعوات قوية بالتحرك ضد رؤوس الفساد في البلاد.