سجل 5 مليارات جنيه.. حجم زيادات رؤوس الأموال بالبورصة المصرية يصعد خلال يوليو

من بينها واحدة لصالح بنك الكويت الوطني بقيمة 3.5 مليار جنيه

سجلت زيادات رؤوس الأموال لبعض الشركات المقيدة في البورصة المصرية طفرة واضحة خلال تعاملات شهر يوليو الماضي بقيمة 5 مليارات جنيه .

وتوزعت تلك الزيادات لصالح 7 شركات مقيدة – وفقًا لبيانات مركز المعلومات بالبورصة المصرية، من بينها زيادة لبنك “الكويت الوطني – مصر” بقيمة 3.5 مليار جنيه .

يُذكر أن بنك “الكويت الوطني – مصر” كان قد أعلن مؤخرًا عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.5 مليار جنيه إلى 5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه، موزعة على 350 مليون سهم بقيمة أسمية 10 جنيه للسهم الواحد، بواقع 2.3 سهم مجاني لكل سهم أصلي .

فيما توزعت القيمة المتبقية البالغة 1.5 مليار جنيه، لصالح 6 شركات أخريات، من بينها “البنك المصري لتنمية الصادرات” و “ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية” و ” مدينة نصر للإسكان والتعمير” .

يُذكر أن مؤشرات البورصة المصرية سجلت ارتفاعا جماعيا خلال تعاملات شهر يوليو مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة أن مؤشر “egx30” الرئيسي ارتفع بنسبة 4.73% ليصل إلى مستوى 10742 نقطة.

وصعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 18.9% إلى 2763 نقطة ، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 14.13% إلى 3742 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 34 مليار جنيه مرتفعا 5.14% ليسجل مستوى 701.6 مليار جنيه.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس – آخر جلسات الأسبوع الماضي – على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب، وقيم تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه على الأسهم.