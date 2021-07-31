بورصة وشركات

سجل 5 مليارات جنيه.. حجم زيادات رؤوس الأموال بالبورصة المصرية يصعد خلال يوليو

من بينها واحدة لصالح بنك الكويت الوطني بقيمة 3.5 مليار جنيه
أسماء السيد 10:27 ص, السبت, 31 يوليو 21 10:27 ص, السبت, 31 يوليو 21

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سجلت زيادات رؤوس الأموال لبعض الشركات المقيدة في البورصة المصرية طفرة واضحة خلال تعاملات شهر يوليو الماضي بقيمة 5 مليارات جنيه .

وتوزعت تلك الزيادات لصالح 7 شركات مقيدة – وفقًا لبيانات مركز المعلومات بالبورصة المصرية، من بينها زيادة لبنك “الكويت الوطني – مصر” بقيمة 3.5 مليار جنيه .

 يُذكر أن بنك “الكويت الوطني – مصر” كان قد أعلن مؤخرًا عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.5 مليار جنيه إلى 5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه، موزعة على 350 مليون سهم بقيمة أسمية 10 جنيه للسهم الواحد، بواقع 2.3 سهم مجاني لكل سهم أصلي .

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فيما توزعت القيمة المتبقية البالغة 1.5 مليار جنيه، لصالح 6 شركات أخريات، من بينها “البنك المصري لتنمية الصادرات” و “ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية” و ” مدينة نصر للإسكان والتعمير” .

يُذكر أن مؤشرات البورصة المصرية سجلت ارتفاعا جماعيا خلال تعاملات شهر يوليو  مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة أن مؤشر “egx30” الرئيسي ارتفع بنسبة 4.73% ليصل إلى مستوى 10742 نقطة.

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وصعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 18.9% إلى 2763 نقطة ، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 14.13% إلى 3742 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 34 مليار جنيه مرتفعا 5.14% ليسجل مستوى 701.6 مليار جنيه.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس – آخر جلسات الأسبوع الماضي – على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب، وقيم تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه على الأسهم.

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بقلم أسماء السيد

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