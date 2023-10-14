سجل 445.4 مليون جنيه.. قطاع البنوك يترأس صافي مشتريات العرب والأجانب بالبورصة في أسبوع (جراف)

ترأس قطاع البنوك بالبورصة إجمالي صافي مشتريات العرب والأجانب، خلال الأسبوع الماضي، بعدما استحوذ على 445.4 مليون جنيه غير شاملة الصفقات. وسجل المستثمرون العرب والأجانب في إجمالي صافي شراء خلال الأسبوع الماصي بـ525.95 مليون جنيه

قطاع البنوك يتصدر بـ445.4 مليون جنيه

سجل قطاع البنوك إجمالي صافي مشتريات العرب والأجانب بـ445.4 مليون جنيه، منها 216.9 مليون جنيه للعرب، و228.5 من الأجانب.

وحصد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المركز الثاني بـ123.77 مليون جنيه، منها 83.7 مليون جنيه للأجانب، و40 مليون جنيه للأجانب.

وجاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية في المركز الثالث بـ64.26 مليون جنيه، منها 62.4 للعرب، و1.9 مليون جنيه للأجانب.

وفي المركز الرابع جاء قطاع التجارة والموزعين بصافي 9.06 مليون جنيه، وكانت كلها من قِبل العرب.

وفي المركز الخامس جاء قطاع الطاقة والخدمات المساندة بقيمة 2.57 مليون جنيه، وكلها من قِبل العرب.

العقارات تتصدر المبيعات بـ38.85 مليون جنيه

على صعيد آخر، تصدّر قطاع العقارات مبيعات العرب والأجانب بصافي 38.8 مليون جنيه، نتجت من 42.2 مليون جنيه بيع للعرب، و2.9 شراء للأجانب.

وحلّ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المركز الثاني بصافي 37.24 مليون جنيه، نتجت من 59.2 مليون جنيه بيع للأجانب و21.9 مليون جنيه شراء للعرب.

وجاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ في المركز الثالث بقيمة 25.6 مليون جنيه، نتجت من بيع العرب بـ4.3 مليون جنيه والأجانب بـ21.3 مليون جنيه.

وحصد الموارد الأساسية المركز الرابع بـ5.8 مليون جنيه، نتجت من 5.4 مليون جنيه للعرب، و0.4 مليون جنيه للأجانب.

وحصل قطاع المنتجات والسيارات على الخامس بـ4.77 مليون، منها 1.5 مليون جنيه للعرب، و3.3 مليون للأجانب