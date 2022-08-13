سجل مكاسب أسبوعية 1.3%.. سعر الذهب العالمي يغلق مرتفعا

أغلق سعر الذهب فى الأسواق العالمية على ارتفاع أمس الجمعة مسجلا مكاسب أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى العقود الآجلة عند تسوية الجلسة، بنحو 0.5% أو بحوالي 8.30 دولار إلى 1815.50 دولار للأونصة.

وسجل سعر الذهب مكاسب أسبوعية بنحو 1.3%، محققاً بذلك أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ الحادي والثلاثين من ديسمبر 2021.

وكشفت بيانات اقتصادية الأسبوع الماضى تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة عند 8.5% في يوليو ، مقارنة بمستويات 9.1% في يونيو.

وتراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات أمس الجمعة متجهة صوب تسجيل رابع زيادة أسبوعية على التوالي إذ بدد ضعف الدولار تأثير الضغوط الناجمة عن زيادة عائدات سندات الخزانة وكذلك المخاوف بشأن رفع الفائدة الأمريكية.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% عند 1787.83 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1804 دولارات للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3% خلال اليوم، لكنه لا يزال منخفضا بنحو 1.2% خلال الأسبوع.

وهبوط الدولار يجعل السبائك أقل تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

كما تحوم عوائد سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أسابيع، مما تسبب في الضغط على الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 20.35 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 2275.30 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.2% إلى 957.84 دولار للأوقية.