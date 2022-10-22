سجل مكاسب أسبوعية 0.6%.. سعر الذهب العالمي يغلق مرتفعًا

أغلق سعر الذهب فى الأسواق العالمية مرتفعًا فى ختام تعاملات أمس الجمعة، محققًا مكاسب أسبوعية، إذ ارتفع بأكثر من 1% مع ضعف الدولار وسط تقارير عن جدل محتمل بين مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1.5% إلى 1652.21 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.2% إلى 1656.3 دولار.

والذهب حساس لارتفاع أسعار الفائدة، ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدفع فائدة.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 0.6% خلال الأسبوع الماضى، بعد انتعاشها من أدنى مستوى سجلته منذ نهاية سبتمبر، والذي لامسته في وقت سابق خلال تعاملات أمس.

ومع استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى إبطاء الاقتصاد لتهدئة التضخم المتزايد يقترب الاقتصاد الأمريكي رويدًا رويدًا من حافة الركود، الأمر الذي يلقي بظلاله على جميع السلع والمعادن والعملات.

وفي مقابلة مع “سى إن بى سى”، قال ديفيد سولومان، الرئيس التنفيذي لجولدمان ساكس، إن هذا هو الوقت المناسب لتوخي الحذر لأن هناك فرصًا متزايدة لحدوث ركود.

يأتي التعليق في الوقت الذي يرى فيه البنك الاستثماري اتجاهًا صعوديًا محتملاً للذهب في بيئة ركود.

وفي تقرير حديث، قال محللو السلع في بنك جولدمان ساكس، إنه على الرغم من عام الذهب المتقلب، فإن إمكاناته الصعودية أكبر من مخاطر الهبوط، حتى مع سيطرة حالة عدم اليقين على السوق.

وعانت أسعار الذهب خلال معظم عام 2022 حيث دفعت السياسة النقدية المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في 20 عامًا.