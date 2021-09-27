سجل أضرارا جسيمة.. زلزال يضرب منطقة كريت بقوة 5.3

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم الإثنين، الموافق هزة أرضية بقوة 5.3 بمنطقة كريت (تبعد عن مدينة مرسي مطروح 460 كم)، وكانت بياناتها كالتالي.

ولم يرد للمعهد حدوث خسائر داخل جمهورية مصر العربية، بينما وردت تقارير بحدوث خسائر في منطقة الزلزال في كريت.

وذكرت “فرانس 24” أن زلزالا ضري بقوة 5,8 درجات جزيرة كريت، بحسب مرصد أثينا للنشاط الزلزالي، و6 بحسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، الساعة 06,17 بتوقيت غرينتش على بعد 23 كيلومترا من هيراكليون، عاصمة كريت.

وألحق الزلزال أضرارا في بلدة أركالوخوري الزراعية خصوصا، حيث لقي العامل حتفه وتم تسجيل أضرار جسيمة، بحسب سبيرو جورجيو المسؤول الإعلامي في الحماية المدنية، الذي أشار كذلك إلى إصابة تسعة أشخاص بجروح.

وضرب الزلزال على عمق عشرة كيلومترات وبلغت قوته 5,8 درجات وحدد مركزه على بعد 346 كيلومترا جنوب أثينا، بحسب المرصد.