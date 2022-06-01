سجلت 983 ألف جنيه.. خطة النواب تطالب «الاتصالات» بتوضيح بند الأدوات الكتابية بموازنتها الجديدة

سجلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ملاحظاتها علي وجود بندين بمشروع الموازنة العامة لديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالي 2023/2022 خاص بأدوات كتابية ومكتبية بـ 983 ألف جنيه للعام المالي الجديد مقابل 986 ألفا للعام المالي الجاري، رغم التحول الرقمي الذي تشهده الدولة حاليا، رغم التحول الرقمي الذي تشهده الدولة حاليا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع موازنة وزارة الاتصالات للعام المالي الجديد .

من جانبها ، طالبت النائبة ميرفت أليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمعرفة أسباب إدراج خاص بأدوات كتابية ومكتبية بـ 983 ألف جنيه للعام المالي الجديد مقابل 986 ألف جنيه للعام المالي الجاري، ، رغم التحول الرقمي الذي تشهده الدولة حاليا .

وعقب ممثل وزارة الاتصالات بأن الجهاز المركزي للمحاسبات يلزمنا بتقديم مستندات ورقية، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلي صدور تعديل تشريعي جديد.

وعقبت النائبة ميرفت أليكسان علي أنها تريد معرفة نوعية تلك الأدوات الكتابية ، فرد عليها ممثل الوزارة بأنها أدوات وأوراق كتابية.