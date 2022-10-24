سجلت 980 مليون دولار.. أرباح هيونداى موتور تتراجع 5% خلال الربع الثالث

أعلنت شركة هيونداي موتور اليوم الاثنين تراجع صافي أرباحها للربع الثالث بنسبة 5% عن العام السابق، بسبب وجود مخصصات ضخمة لخدمات ما بعد البيع، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت هيونداي في بيان إن صافي أرباح الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر بلغ 1.41 تريليون وون (980 مليون دولار)، بانخفاض من 1.48 تريليون وون خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وجنبت هيونداي مخصصات بقيمة 1.36 تريليون وون لحل الشكاوى الإضافية المتعلقة بمحرك حقن البنزين المباشر “ثيتا II” وتقديم خدمات أخرى للعملاء في الربع الثالث.

كما انخفضت أرباح التشغيل بنسبة 3.4% لتصل إلى 1.55 تريليون وون في الربع الثالث من 1.60 تريليون وون قبل عام. وارتفعت المبيعات بنسبة 31% لتصل إلى 37.7 تريليون وون من 28.87 تريليون وون خلال نفس الفترة.

وقامت شركة صناعة السيارات الكورية بتعديل مستهدف مبيعاتها العالمية إلى 4.01 ملايين وحدة لهذا العام من هدفها البالغ 4.32 ملايين الذي حددته في وقت سابق من هذا العام.

كما خفضت نفقاتها الرأسمالية المخطط لها إلى 8.9 تريليونات وون هذا العام من 9.2 تريليونات وون وسط تزايد عدم اليقين الخارجي.

رئيس هيونداى يحضر حفل وضع حجر الأساس لأول مصنع للسيارات الكهربائية في ولاية جورجيا

على صعيد آخر، غادر رئيس مجموعة هيونداي موتور تشونغ وي-سون، متوجها إلى الولايات المتحدة، لحضور حفل وضع حجر الأساس لأول مصنع للسيارات الكهربائية خاص بالمجموعة في ولاية جورجيا الأمريكية.

ومن المقرر أن يحضر تشونغ حفل وضع حجر الأساس لمصنع السيارات الكهربائية للمجموعة في مدينة سافانا بولاية جورجيا في يوم 25 أكتوبر (بتوقيت الولايات المتحدة). وتعد زيارته إلى الولايات المتحدة السادسة من نوعها هذا العام.

وفي مايو، أعلنت مجموعة هيونداي موتور أنها ستستثمر 5.5 مليارات دولار لإنشاء أول مصنع للسيارات الكهربائية لها مدينة سافانا بولاية جورجيا.

وكان من المقرر إطلاق عملية البناء للمصنع في النصف الأول من العام المقبل وبدء تشغيله في عام 2025، لكن قدمت المجموعة الجدول الزمني بسبب قانون خفض التضخم الذي تم إقراره في الولايات المتحدة في أغسطس والذي يستثني السيارات الكهربائية المصنوعة في كوريا الجنوبية من الإعفاءات الضريبية.